Režisér úspešnej snímky Domáca opatera dokrútil Havla

Bratislava 12. decembra (TASR) - Na konci novembra sa skončilo niekoľkomesačné natáčanie filmu Havel inšpirovaného disidentským obdobím dramatika, spisovateľa a bojovníka za slobodu Václava Havla.odkazuje divákom režisér Slávek Horák, ktorý sa vďaka svojej predchádzajúcej snímke Domáca opatera dostal do výberu časopisu Varietyopisuje režisér, ktorý je spoločne s Rudolfom Suchánkom aj autorom scenára.Filmárov čaká ešte denné dotočenie jednej scény, ale inak je snímka kompletne natočená.doplnil Horák.Nakrúcanie sa začalo v auguste, film vznikal prevažne v Prahe v Ruzyňskej väznici, tvorcovia využili aj pivovar Tupadly alebo Dolní Kalnú v Podkrkonoší. Legendárny Hrádeček zastúpila podkrkonošská chalupa v Chotěviciach.Príbeh filmu je rámcovaný augustom 1968 a novembrom 1989, dejiny sú ale iba pozadím vzťahov hlavných postáv a ich osobného života, niekedy divokého a nečakaného. Počas filmu sa mení postava aj vzhľad Václava Havla v podaní Viktora Dvořáka, od ľahkovážneho a úspešného dramatika zo 60. rokov cez bojovníka za ľudské práva v 70. rokoch, až po väzňa a potom aj vodcovskú osobnosť Nežnej revolúcie. "avizujú tvorcovia.Predstaviteľ Havla Viktor Dvořák si pre túto úlohu nechal narásť dlhšie vlasy.komentoval položartom herec. Nevyhnutnou rekvizitou pre väčšinu postáv sa stala cigareta, čo bola pre Dvořáka ďalšia veľká skúška: "Ohniskom filmu je silný a súčasne netradičný vzťah Václava Havla a jeho ženy Olgy, ktorú hrá Anna Geislerová. Herečka priznala, že to bola pre ňu výnimočná úloha:V ďalších postavách sa predstavia Martin Hofmann, Bára Seidlová, Stanislav Majer alebo Jiří Bartoška.Ako informovala TASR Stanislava Borská z distribučnej spoločnosti Bontonfilm, snímka Havel príde do slovenských kín v lete 2020.