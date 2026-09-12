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12. septembra 2026
Bratislava v dátach: Nový dashboard ukazuje ekonomický potenciál mesta
Nástroj na jednom mieste zhromažďuje takmer 70 kľúčových socio-ekonomických indikátorov. Bratislava má nový Ekonomický dashboard - jednotný dátový pohľad na ekonomiku mesta, ktorý pomáha lepšie ...
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12.9.2026 (SITA.sk) - Nástroj na jednom mieste zhromažďuje takmer 70 kľúčových socio-ekonomických indikátorov.
Bratislava má nový Ekonomický dashboard - jednotný dátový pohľad na ekonomiku mesta, ktorý pomáha lepšie porozumieť jej vývoju a potenciálu. Ako informoval hovorca mesta Peter Bubla, nástroj na jednom mieste zhromažďuje takmer 70 kľúčových socio-ekonomických indikátorov. Ponúka jednotný dátový pohľad na vývoj ekonomiky Bratislavy, trhu práce, podnikateľského prostredia, inovácií, vzdelávania, realitného trhu či cestovného ruchu.
Ekonomický dashboard vznikol v rámci Programu ekonomického rozvoja v spolupráci hlavného mesta a Bloomberg Associates, filantropickej poradenskej organizácie poskytujúcej odborné poradenstvo mestám na celom svete, ktorá je súčasťou Bloomberg Philanthropies. "Okrem podpory rozhodovania zrozumiteľným spôsobom prezentuje silné stránky Bratislavy a jej rozvojový potenciál a vytvára spoločný informačný základ pre spoluprácu medzi mestom a partnermi," spresnil Bubla.
Najnovšie dostupné údaje podľa mesta potvrdzujú výnimočné postavenie Bratislavy v rámci Slovenska aj stredoeurópskeho regiónu. "Bratislavský kraj vytvára až 28 percent národného HDP, pričom jeho podiel sa medziročne zvýšil o ďalších 0,4 percentuálneho bodu," reprodukoval hovorca mesta údaje Štatistického úradu SR. Bratislava zároveň dosahuje nominálnu produktivitu práce na úrovni 76 300 eur na obyvateľa, čo predstavuje medziročný rast o 5,2 percenta.
"Produktivita práce v Bratislave tak prekonáva viaceré mestá s porovnateľným počtom obyvateľov, ako sú Tallinn, Krakov či Brno, a doťahuje sa na Prahu," konštatuje Bubla s tým, že hlavné mesto zostáva aj atraktívnym miestom pre štúdium a rozvoj talentu. Na vysokých školách v meste študuje viac ako 8-tisíc zahraničných študentov a študentiek, ktorí predstavujú významný potenciál budúcich odborníkov, podnikateľov, podnikateliek a inovátorov," doplnil.
V meste zároveň pracuje viac ako 130-tisíc vysoko kvalifikovaných odborníkov, čo podľa magistrátu potvrdzuje silnú pozíciu Bratislavy ako centra kvalifikovanej pracovnej sily a vytvára dobré podmienky pre ďalší rozvoj ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou. Ekonomický dashboard zohráva významnú úlohu pri získavaní investícií na Slovensko, osobitne do Bratislavy, a môže byť praktickým nástrojom pre agentúry a konzultantov pôsobiacich v tejto oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava v dátach: Nový dashboard ukazuje ekonomický potenciál mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava má nový Ekonomický dashboard - jednotný dátový pohľad na ekonomiku mesta, ktorý pomáha lepšie porozumieť jej vývoju a potenciálu. Ako informoval hovorca mesta Peter Bubla, nástroj na jednom mieste zhromažďuje takmer 70 kľúčových socio-ekonomických indikátorov. Ponúka jednotný dátový pohľad na vývoj ekonomiky Bratislavy, trhu práce, podnikateľského prostredia, inovácií, vzdelávania, realitného trhu či cestovného ruchu.
Výnimočné postavenie v rámci Slovenska
Ekonomický dashboard vznikol v rámci Programu ekonomického rozvoja v spolupráci hlavného mesta a Bloomberg Associates, filantropickej poradenskej organizácie poskytujúcej odborné poradenstvo mestám na celom svete, ktorá je súčasťou Bloomberg Philanthropies. "Okrem podpory rozhodovania zrozumiteľným spôsobom prezentuje silné stránky Bratislavy a jej rozvojový potenciál a vytvára spoločný informačný základ pre spoluprácu medzi mestom a partnermi," spresnil Bubla.
Najnovšie dostupné údaje podľa mesta potvrdzujú výnimočné postavenie Bratislavy v rámci Slovenska aj stredoeurópskeho regiónu. "Bratislavský kraj vytvára až 28 percent národného HDP, pričom jeho podiel sa medziročne zvýšil o ďalších 0,4 percentuálneho bodu," reprodukoval hovorca mesta údaje Štatistického úradu SR. Bratislava zároveň dosahuje nominálnu produktivitu práce na úrovni 76 300 eur na obyvateľa, čo predstavuje medziročný rast o 5,2 percenta.
Produktivita práce sa doťahuje na Prahu
"Produktivita práce v Bratislave tak prekonáva viaceré mestá s porovnateľným počtom obyvateľov, ako sú Tallinn, Krakov či Brno, a doťahuje sa na Prahu," konštatuje Bubla s tým, že hlavné mesto zostáva aj atraktívnym miestom pre štúdium a rozvoj talentu. Na vysokých školách v meste študuje viac ako 8-tisíc zahraničných študentov a študentiek, ktorí predstavujú významný potenciál budúcich odborníkov, podnikateľov, podnikateliek a inovátorov," doplnil.
V meste zároveň pracuje viac ako 130-tisíc vysoko kvalifikovaných odborníkov, čo podľa magistrátu potvrdzuje silnú pozíciu Bratislavy ako centra kvalifikovanej pracovnej sily a vytvára dobré podmienky pre ďalší rozvoj ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou. Ekonomický dashboard zohráva významnú úlohu pri získavaní investícií na Slovensko, osobitne do Bratislavy, a môže byť praktickým nástrojom pre agentúry a konzultantov pôsobiacich v tejto oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava v dátach: Nový dashboard ukazuje ekonomický potenciál mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
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