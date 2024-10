Bratislava v premene času. 160 fotografií, ako vyzerala dnes a kedysi

Pre niekoho možno zastarané médium, ktoré však vie priniesť unikátne svedectvo o premenách zaujímavých lokalít. A také rozhodne sú aj v Bratislave.

Premeny Bratislavy 2 dokumentujú zmeny v hlavnom meste za posledných sto rokov prostredníctvom jedinečných fotiek.

Kniha ponúka porovnanie historických fotografií so súčasnými fotografiami tých istých lokalít a prináša zamyslenie nad vynútenými či nevynútenými zmenami daných miest.

Je to súbor 80 historických a 80 súčasných záberov, ktoré spolu s textami ponúkajú možnosť zastaviť sa a pouvažovať o bratislavskom genius loci. Jedinečná kniha nielen pre rodených Bratislavčanov, či pre tých, čo tu už roky žijú alebo pracujú. Je to zaujímavá inšpirácia aj pre „cezpoľných“, ktorí sa chystajú do Bratislavy a chcú spoznať jej zmenenú tvár, či ojedinelé zákutia.

Kniha je rozdelená na 5 častí:

Pri rieke , kde nájdeme Devín, Sihoť, Rybné námestie, Viedenskú cestu, či Most Apollo.

, kde nájdeme Devín, Sihoť, Rybné námestie, Viedenskú cestu, či Most Apollo. Na vŕškoch , čiže Bratislavský hrad a Židovská ulica, Zámocká ulica, Kalvária, aj Na Slavíne.

, čiže Bratislavský hrad a Židovská ulica, Zámocká ulica, Kalvária, aj Na Slavíne. V centre ponúka pohľad v toku dejín na Michalskú ulicu, Hviezdoslavovo námestie, Špitálsku ulicu, Námestie Nežnej revolúcie, či Obchodnú ulicu.

ponúka pohľad v toku dejín na Michalskú ulicu, Hviezdoslavovo námestie, Špitálsku ulicu, Námestie Nežnej revolúcie, či Obchodnú ulicu. Okolo centra nás zavedie na Šancovú aj Štefánikovu ulicu, Námestie slobody, Miletičovu ulicu, Dulovo námestie alebo na Trnavské mýto.

nás zavedie na Šancovú aj Štefánikovu ulicu, Námestie slobody, Miletičovu ulicu, Dulovo námestie alebo na Trnavské mýto. Na predmestí sa pozrieme na ulice ako Karloveská, Segnerova ulica, Nobelova, či Ružinovská, ale aj na Staré grunty, Patrónku alebo Námestie Andreja Hlinku.

Autor súčasných fotografií mesta Ľubomír Deák tvrdí, „že publikácia môže zaujať aj ponovembrovú generáciu Bratislavčanov. Minimálne ich prekvapí tým, akými obrovskými zmenami prešlo ich mesto za niekoľko desaťročí a možno ich udiví skutočnosť, že mnohé niekdajšie bratislavské zákutia už vonkoncom nespoznajú. A pritom to naozaj nie je tak dávno....“

Kniha aj prostredníctvom originálnych textov Jána Laciku dáva príležitosť odpovedať na otázku či naša krásavica na Dunaji ešte viac opeknela alebo sa stratil jej niekdajší pôvab a šarm. Určite nie je sám, komu je ľúto za nenávratnou stratou bratislavského Podhradia a ďalších starobylých zákutí tohto mesta.

Ako však dodáva krstný otec knihy a známy Bratislavčan Kamil Peteraj, „spomínať treba, ale zbytočné je plakať. Fotograf Ľubomír Deák citlivo porovnáva starú Bratislavu s dnešnou. Vítam túto knihu, ktorá osloví nielen „starobratislavčanov“, ale aj tých, ktorí sa v nej usídľujú a môžu v nej nájsť mnoho zaujímavých poznatkov, svedčiacich o tom, že Bratislava historická i novodobá bola a je krásnym pridunajským mestom, a to aj napriek tomu, že prežila niekoľko zničujúcich zásahov.“

Komplet Bratislava a jej premeny

Obidva diely knihy vychádzajú aj spolu v darčekovej krabici pod názvom Bratislava a jej premeny. V obidvoch knihách sa porovnávajú staré fotografie Antona Šmotláka nasnímané pred viac ako šesťdesiatymi rokmi s dnešnými fotografiami Ľubomíra Deáka, ktorý nafotil zábery presne z tých istých uhlov a za tých istých svetelných podmienok.

Spoločný súbor 160 historických a 160 súčasných záberov spolu s textami tak dáva čitateľovi možnosť vytvoriť si komplexný pohľad na zmeny Bratislavy, ktoré sa udiali ani nie za jedno storočie.