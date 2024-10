Náhle zomrel americký raper Ka

15.10.2024 (SITA.sk) - Americký rapper Kaseem Ryan, ktorý vystupoval po umeleckým menom Ka, náhle zomrel v sobotu vo veku 52 rokov. Oznámila to jeho rodina na Instagrame, informuje web The Guardian „Ka sa narodil a vyrastal v Brownsville v Brooklyne a žil životom služby svojmu mestu, komunite a hudbe. Ako veterán hasičského zboru v New Yorku s 20-ročnou praxou riskoval svoj život, aby chránil svojich spoluobčanov,“ píše sa v príspevku na Instagrame.„Ka sa vypracoval na hodnosť kapitána hasičského zboru New Yorku a bol jedným z prvých zasahujúcich hasičov po teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum 11. septembra 2001. Zanecháva po sebe výnimočný odkaz ako umelec, vrátane jedenástich pozoruhodných sólových albumov, ktoré sám vydal," dodáva príspevok na Instagrame.Kaseem Ryan bol členom skupiny Natural Elements. Spolupracovali s ním rapperi Roc Marciano a GZA.