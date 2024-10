Bratislava víta anglickú popovú formáciu Take That

Anglická skupina Take That, ktorá bola na vrchole popularity v 90. rokoch, oznámila návrat na koncertné pódiá v októbri a novembri 2024. Jej turné s názvom This Life on Tour bude mať zastávku prvýkrát aj na Slovensku, skupina sa predstaví v utorok v bratislavskej Tipos aréne.





Pôvodne pri založení päťčlenná formácia dnes účinkuje v trojici, predstavia sa Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald. Prví dvaja sú známi aj zo sólovej tvorby. Do pätice na začiatku kariéry patrili aj Robbie Williams a Jason Orange, obaja v nej účinkovali do konce roka 2014. Predskokanom ich bratislavského koncertu bude domáca speváčka Lina Mayer, ktorú si vybrala priamo skupina.Päťčlennú formáciu zostavil v roku 1990 v anglickom Manchestri manažér Nigel Martin-Smith. V auguste 1992 vydala skupina prvý album s názvom Take That And Party. Rozišla sa vo februári 1996. Vo štvorici, už bez Williamsa sa dali opäť dohromady v roku 2005. V novembri 2006 vyšiel úspešný album Beautiful World. V júli 2010 sa k skupine vrátil aj Williams, vydržal do konca roka 2012 a znova odišiel a s ním aj Orange.Na svojom konte majú deväť štúdiových albumov, deviaty This Life vyšiel v novembri 2023, od siedmeho ich nahrávali už iba v trojici. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde mali zatiaľ 27 piesní, až dvanásť z nich sa dostalo na prvé miesto. Hitmi boli skladby Pray, Relight My Fire, Babe, Everything Changes, Sure, Back For Good, Never Forget, cover verzia hitu skupiny Bee Gees How Deep Is Your Love, Patience, Shine a Greatest Day, všetky na prvej pozícii rebríčka. V Spojených štátoch prerazili s jednou skladbou Back for Good v roku 1995.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/TAKE-THAT?ID_partner=60