Bratislava vlani hospodárila s celkovým prebytkom 32 miliónov eur

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) – Mesto Bratislava hospodárilo v roku 2018 s celkovým prebytkom vo výške 32 miliónov eur. Za minulý rok dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií sumu 339,4 milióna eur, pričom realizované výdavky boli v sume 307,4 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2018, ktorý schválilo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a miest, predstavuje výsledok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2018 prebytok 5,4 milióna eur, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.píše sa v predloženom materiáli. Mesto hodnotí hlavne pozitívny medziročný nárast výdavkov do verejnej infraštruktúry (cesty, zeleň, čistota), výdavkov na podporu kultúry, športu a služieb cestovného ruchu a opravy pamiatok. Taktiež nárast výdavkov na vzdelávanie a sociálnu pomoc a služby.Bratislava si aj v roku 2018 udržala nízky stav záväzkov po lehote splatnosti. Ku koncu minulého roka bola dlhová zaťaženosť hlavného mesta na úrovni 51,66 percenta. Poslanci schválili vo štvrtok prídel prebytku z celkového hospodárenia mesta SR za rok 2018 do rezervného fondu 18.072.060 eur a do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 3591 eur.Mestské zastupiteľstvo zároveň odobrilo návrh na zmenu tohtoročného mestského rozpočtu, a to zvýšenie bežných príjmov o 11.544 eur, zníženie bežných výdavkov o 120.188 eur, zvýšenie kapitálových výdavkov o 10.158.635 eur a zvýšenie príjmových finančných operácií o 10.026.903 eur.Mestský rozpočet pre rok 2019 sa upravuje pre návrh na nové kapitálové výdavky financované z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania pre rozpočtovú organizáciu Domov pri kríži. Taktiež pre zmenu investičného plánu Dopravného podniku Bratislava a navýšenie kapitálového transferu na rekonštrukciu električkových tratí na Americkom námestí a v Záhumeniciach v Rači.Zmenou sa majú zvýšiť kapitálové výdavky na technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov, a to na nákup mechanizmov pre budúci komunálny podnik. Konkrétne ide o osem kusov špeciálneho vozidla do 3,5 tony (t) na zimnú údržbu s prestavbou, jedno vozidlo nad 3,5 t so špeciálnou nadstavbou s možnosťou prestavby na zimnú údržbu, štyri samohybné stroje na čistenie chodníkov a dve vozidlá do 3,5 t na rozvoz pracovníkov. Zvýšiť sa majú aj investičné výdavky na rekonštrukciu štyroch mostných objektov v Petržalke, zakúpiť a rekonštruovať sa má aj budova v Rači s cieľom premeny budovy na nájomné bývanie.