Leto privíta Slnovrat na Dunaji

Bratislava 30. mája (TASR) – Slnovrat na Dunaji ponúkne už po štvrtýkrát množstvo podujatí a špeciálnych aktivít pre verejnosť. Začína 1. júna, v priebehu celého mesiaca je pripravených až 37 podujatí na brehoch aj priamo na vode zo strany organizácií a komunít, pôsobiacich na rieke a jej ramenách od Bratislavy po Štúrovo. Iniciátorom myšlienky je Stredoeurópska nadácia a jej nadačný program Dunajský fond.Už prvý júnový deň je pripravených šesť podujatí, medzi nimi The Championship 2019 v Šamoríne, čo sú jedinečné majstrovstvá sveta v triatlone zo svetovej triatlonovej série Challenge Family, Deň detí v Karloveskej lodenici, Telesná na Dunaji v areáli Vodáckeho klubu Dunajčík pre deti druhého stupňa základných a stredných škôl, vyhliadkové plavby s cirkusovou tematikou v Patinciach či komentovaná prehliadka výstavy 100 rokov stavby lodí na Slovensku v Múzeu dopravy, vystavených bude 22 veľkých modelov dunajských lodí. Záverečnými akciami budú 5. medzinárodný splav Dunaja, medzinárodný deň Dunaja, obe akcie v Komárne a Pádlovanie bez bariér v areáli bratislavského Vodáckeho klubu Dunajčík.Návštevníci si v priebehu mesiaca budú môcť vyskúšať pádlovanie na kajaku či kanoe, zviezť sa plťou, balansovať na paddleboarde, preskúmať skryté zákutia dunajských ramien, precítiť domácku atmosféru vodáckych klubov, zažiť umenie na nábreží či priamo na lodi, pozrieť sa na brehy z vyhliadkovej lode, zrelaxovať v prírode lužných lesov, obdivovať dunajských otužilcov, osláviť deň detí súťažami a atrakciami pre rodiny. Do projektu sa opäť dobrovoľne zapojilo niekoľko desiatok organizátorov, ktorí vlastným úsilím pripravili svoje akcie do celkového programu.Ako pozornosť pre tých, čo sa zapojili do štvrtého ročníka, vznikla v spolupráci s výtvarníčkou Tero Abaffy a edíciou Coloreo originálna kreslená myšlienková mapa Dunaja. Je spracovaná vo forme veľkorozmernej relaxačnej omaľovánky, určenej pre všetky vekové kategórie. Ilustruje pestrosť dunajských lokalít a symbolov, ktoré si každý môže vyfarbiť podľa toho, ako Dunaj vníma.uviedol pre TASR Juraj Tedla zo Stredoeurópskej nadácie.