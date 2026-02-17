Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

17. februára 2026

Bratislava vo veľkom mení centrum mesta. Práce na Živom námestí sa presúvajú do ďalšej dôležitej fázy – VIDEO


Tagy: Námestie SNP v Bratislave Primátor Bratislavy Živé námestie

Bratislava začína s prácami na ďalšej fáze Živého námestia - konkrétne na Námestí Nežnej revolúcie a v jeho okolí. Ako informuje primátor



sni mka obrazovky 2026 02 17 o 9.10.23 676x415 17.2.2026 (SITA.sk) - Bratislava začína s prácami na ďalšej fáze Živého námestia – konkrétne na Námestí Nežnej revolúcie a v jeho okolí. Ako informuje primátor Matúš Vallo na sociálnej sieti, stavebné práce aktuálne prebiehajú na viacerých miestach. „Na juhu Poštovej ulice máme dokončené vodozádržné opatrenia, pokládku inžinierskych sietí a podložie, čím sme odštartovali realizáciu spevnených povrchov – pokládku kamenných obrubníkov a novej žulovej dlažby," uviedol.

Nová dlažba


Stredová časť Poštovej ulice je do tretiny vydláždená a súbežne začínajú aj s dláždením koridorov na kraji. Na Námestí SNP sa práce presunuli k okoliu pamätníka a najnovšie tiež k fasádam v hornej časti námestia, kde momentálne realizujú odstraňovanie spevnených plôch.

„Pracujeme tiež na chodníku v úseku od ministerstva kultúry po Poľský inštitút, kde vymieňame pôvodný asfaltový povrch za kvalitnú kamennú dlažbu, realizujeme prídlažbu, prvky pre nevidiacich a ťaháme aj nové inžinierske siete a pokladáme chráničky, aby sa v budúcnosti v prípade poruchy nemusel chodník opäť rozkopávať," vymenovala samospráva.

Štartuje tretia fáza


V utorok začínajú s treťou fázou projektu Živé námestie, ktorá zahŕňa Námestie Nežnej revolúcie, ako aj spodnú časť Námestia SNP v úseku od Treskoňovej po Špitálsku ulicu. Výsledkom premeny bude zjednotenie povrchov tak, aby z územia zmizli zbytočné bariéry, ktoré tu nemajú inú funkciu. Ďalej asfalt nahradia žulovou dlažbou, zrekonštruujú električkové nástupiská, ktoré budú bezbariérovo spojené s plochami námestia a predláždia koľajisko.

„Predláždime aj jazdný pruh medzi električkovou zastávkou a Námestím Nežnej revolúcie a na pojazďovanie bude po novom slúžiť električkové koľajisko," dodalo mesto. Na Námestí Nežnej revolúcie zrealizujú vodozádržné opatrenia, v území vysadia celkovo 17 nových stromov, zrealizujú podsadby a pribudne aj zelený vyvýšený záhon. „Zmodernizujeme verejné osvetlenie a samozrejme osadíme nový mestský mobiliár," doplnil magistrát.

Práce budú realizovať postupne po etapách, aby čo najviac zmiernili dopady na peších, obyvateľov či jednotlivé prevádzky. „V úvodných mesiacoch budeme pracovať na úseku od Treskoňovej po križovatku so Špitálskou (medzi stromoradím a električkovou zastávkou) a v centrálnej časti Námestia Nežnej revolúcie (mimo fasád budov a električkovej zastávky)," spresnilo mesto. Obyvateľov žiadajú o trpezlivosť a rešpektovanie obchádzok.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava vo veľkom mení centrum mesta. Práce na Živom námestí sa presúvajú do ďalšej dôležitej fázy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Námestie SNP v Bratislave Primátor Bratislavy Živé námestie
