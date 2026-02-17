|
17. februára 2026
Robert Fico pri obhajovaní nájomného bývania povedal, že vlastníctvo bytu a hypotéka môže byť príliš zaväzujúce
V Bratislave sú podľa premiéra ceny bytov také vysoké, že by si ich tam kupoval len samovrah.
„(Vlastníctvo) zaväzuje aj tým, že ste viazaný na pohyb v tom byte. Máte sťažený pohyb po krajine. A pritom my potrebujeme flexibilitu, pružnosť pracovnej sily. A na toto je podstatne výhodnejšie nájomné bývanie,“ povedal Fico na konferencii o nájomnom bývaní.
Podľa údajov Národnej banky Slovenska vlani ceny bytov a domov stúpli o 12 %, čo je trojnásobne viac ako priemerný rast cien tovarov a služieb.
Dnes už nemá žiadny zmysel viesť preteky v elektromobilite s Čínou, povedal Robert Fico. Dodal, že pravdu majú tí premiéri, ktorí navrhujú, aby sa Európa sústredila na to, v čom je dobrá.
Fico o elektromobilite hovoril na konferencii o nájomnom bývaní, kde tradične kritizoval EÚ a vyčítal jej, že nie je konkurencieschopná.
Slovensko vyrába v prepočte na obyvateľa najviac áut na svete, pričom automobilky sa snažili získať od materských koncernov aj výrobu nových elektrických modelov.
Napríklad bratislavského Volkswagen v týchto dňoch spúšťal výrobu elektrického Porsche Cayenne. Volvo, ktoré má čínskych vlastníkov, plánuje produkovať len elektromobily.
Robert Fico pripustil, že nájomné byty s podporou štátu by mohli byť aj pre ľudí s vyššími príjmami. Dnes sú len pre tých, ktorých čistý príjem nepresahuje približne 2200 eur mesačne. Premiér nevylúčil, že vláda by mohla zmenu schváliť už na zajtrajšom rokovaní.
