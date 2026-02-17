Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

17. februára 2026

Robert Fico pri obhajovaní nájomného bývania povedal, že vlastníctvo bytu a hypotéka môže byť príliš zaväzujúce



V Bratislave sú podľa premiéra ceny bytov také vysoké, že by si ich tam kupoval len samovrah.



Robert Fico pri obhajovaní nájomného bývania povedal, že vlastníctvo bytu a hypotéka môže byť príliš zaväzujúce

„(Vlastníctvo) zaväzuje aj tým, že ste viazaný na pohyb v tom byte. Máte sťažený pohyb po krajine. A pritom my potrebujeme flexibilitu, pružnosť pracovnej sily. A na toto je podstatne výhodnejšie nájomné bývanie,“ povedal Fico na konferencii o nájomnom bývaní.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska vlani ceny bytov a domov stúpli o 12 %, čo je trojnásobne viac ako priemerný rast cien tovarov a služieb.

Dnes už nemá žiadny zmysel viesť preteky v elektromobilite s Čínou, povedal Robert Fico. Dodal, že pravdu majú tí premiéri, ktorí navrhujú, aby sa Európa sústredila na to, v čom je dobrá.

Fico o elektromobilite hovoril na konferencii o nájomnom bývaní, kde tradične kritizoval EÚ a vyčítal jej, že nie je konkurencieschopná.

Slovensko vyrába v prepočte na obyvateľa najviac áut na svete, pričom automobilky sa snažili získať od materských koncernov aj výrobu nových elektrických modelov.

Napríklad bratislavského Volkswagen v týchto dňoch spúšťal výrobu elektrického Porsche Cayenne. Volvo, ktoré má čínskych vlastníkov, plánuje produkovať len elektromobily.

Robert Fico pripustil, že nájomné byty s podporou štátu by mohli byť aj pre ľudí s vyššími príjmami. Dnes sú len pre tých, ktorých čistý príjem nepresahuje približne 2200 eur mesačne. Premiér nevylúčil, že vláda by mohla zmenu schváliť už na zajtrajšom rokovaní.


nasledujúci článok >>
Bratislava vo veľkom mení centrum mesta. Práce na Živom námestí sa presúvajú do ďalšej dôležitej fázy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Jozef Brhel starší dostal v kauze Mýtnik štvorročnú podmienku a historicky najvyšší peňažný trest 1,5 milióna eur

