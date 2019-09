Bratislava vybrala kandidátov na správcov financií mestských podnikov

Na archívnej snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. septembra (TASR) – Mesto Bratislava ukončilo prvé výberové konania na členov predstavenstiev niektorých mestských podnikov. Vyberali sa odborníci, ktorí budú mať na starosti financie v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), v Dopravnom podniku Bratislava (DPB) aj v spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Pre OLO komisia vyberala aj člena predstavenstva zodpovedného za technický úsek.Do výberového konania na člena predstavenstva zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) v OLO bolo mestu doručených 20 kompletných prihlášok. Pred komisiu sa 4. septembra postavili traja uchádzači, a to Alexander Dobiáš, Pavel Matoušek a Pavel Rudy. "" informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.V rovnaký deň sa uskutočnilo aj výberové konanie na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) v BVS. Komisia postupne vypočula štyroch uchádzačov o toto miesto. Boli medzi nimi Viktor Primus, Emerich Šinka, Ladislav Tručka a Denisa Voleková. ",“ priblížil Bubla.V ďalšom výberovom konaní z 5. septembra boli vypočutí uchádzači o pozíciu člena predstavenstva – zodpovedného za ekonomický/finančný úsek (CFO) v DPB. Pred komisiou sa predstavili piati uchádzači, a to Ivan Bošňák, Marián Kolembus, Michal Kopper, Miroslav Uhrín a Silvester Zemes. Výberová komisia odporučila Vallovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Ivana Bošňáka za člena predstavenstva DPB.Prvú štvoricu uskutočnených výberových konaní na členov predstavenstiev uzatvára výber na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický úsek (CTO) v OLO. Toto výberové konanie sa uskutočnilo 13. septembra. O pozíciu sa uchádzalo 14 záujemcov. Na základe revízie životopisov a rozhovorov s uchádzačmi boli na vypočutie pred komisiu pozvaní štyria uchádzači. Medzi nimi bol Matúš Babka, Tomáš Murajda, Andrej Rutkovský a Juraj Schwarz. "" spresnil hovorca mesta.V nasledujúcich týždňoch sa budú realizovať ďalšie výberové konania, a to na pozíciu riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy, na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický úsek a infraštruktúru v BVS, na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za technický a prevádzkový úsek (CTO) v DPB. Taktiež na pozíciu riaditeľa Marianum – Pohrebníctva mesta Bratislavy, na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za obchod (CSO) v BVS či na pozíciu člena predstavenstva zodpovedného za infraštruktúru (CIO) v DPB.Životopisy uchádzačov sú a budú zverejnené na webe hlavného mesta. Magistrát deklaruje, že mu môže verejnosť poskytnúť informácie o prípadnom konflikte záujmov uchádzača, spochybňujúce jeho integritu, prípadne iné informácie relevantné pre ochranu verejného záujmu vo vzťahu k uchádzačovi.