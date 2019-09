Saudi Aramco plánuje vstup na burzu napriek útokom na ich zariadenia

Na satelitnej snímke vydanej 14. septembra 2019 čierny dym stúpa po útoku na zariadenie spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku v Saudskej Arábii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 17. septembra (TASR) - Saudská ropná spoločnosť Saudi Aramco pokračuje vo svojich plánoch vstúpiť na burzu, napriek komplikáciám, ktoré jej spôsobili víkendové útoky na jej ropné zariadenia. Uviedli to v utorok tri nemenované zdroje, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.Pôvodne agentúra informovala, že firme by mohlo trvať niekoľko mesiacov, než obnoví produkciu ropy na pôvodnú úroveň. Zdroj zo saudskej vlády však neskôr uviedol, že k úplnej obnove by mohlo dôjsť omnoho skôr, už za dva či tri týždne, čo viedlo k výraznému poklesu cien ropy.Ešte v pondelok (16. 9.) médiá informovali, že predstavitelia Saudskej Arábie zvažujú odklad uvedenia akcií Saudi Aramco na burzu. Teraz však niekoľko nemenovaných zdrojov uviedlo, že Saudi Aramco plánuje tento týždeň stretnutia s miestnymi bankami, aby prediskutovali otázky súvisiace s uvedením akcií na burzu a žiadny odklad manažment nenaznačil.Začiatkom septembra agentúra Reuters uviedla, že ropný koncern je pripravený na dvojstupňové uvedenie akcií na burzu. Podľa firmy kľúčový bude najmä úpis akcií na domácom trhu, neskôr sú však pripravení aj na listing v zahraničí.Ako povedali nemenované zdroje pre agentúru Reuters, do konca tohto roka by mohlo byť na akciovej burze v Rijáde (Tadawul) uvedené 1 % akcií a ďalšie 1 % v roku 2020. Následne by firma mala uviesť akcie na zahraničnú burzu, pravdepodobne v Tokiu.