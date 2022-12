Bratislava vybuduje stovky ohrádok pre vianočné stromčeky, po sviatkoch z nich budú knižnice

Ohrádky testovali v Lamači

Projekt rozšírili na celú Bratislavu

Zber začne v januári

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - Použité vianočné stromčeky získajú po tohtoročných sviatkov nové využitie. Ako informoval na tlačovej konferencii primátor Bratislavy Matúš Vallo , mesto spustilo v spolupráci so spoločnosťami Eko Bučina a Ikea nový projekt na využitie nepotrebných vianočných stromčekov.Stromčeky budú, rovnako ako minulý rok, zbierať do drevených ohrádok, ktorých bude tento rok až 800.„Tieto stromčeky budú ďalej spracované a vzniknú z nich nové knižnice," priblížil primátor s tým, že 150 kusov nových knižníc potom naplnia knihami z mestského centra opätovného použitia KOLO a venujú neziskovým organizáciám a inštitúciám, ktoré pracujú s deťmi, seniormi či ľuďmi bez domova.Ohrádky na zber vianočných stromčekoch testovalo mesto prvýkrát v mestskej časti Lamač.„Počas poslednej sezóny sme projekt rozšírili na celú Bratislavu, kde sme mali viac ako 500 ohrádok, teraz ich bude cez 800," poznamenal primátor a dodal, že ohrádky sú vyrobené z kalamitného dreva z mestských lesov a vyrába a inštaluje ich Komunálny podnik Bratislavy.„Minulý rok pracovníci OLO - Odvoz a likvidácia odpadu odviezli z ohrádok do kompostárne viac ako 200 ton stromčekov," doplnil.Ako uviedla manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová, od 15. decembra začnú v spolupráci s Komunálnym podnikom Bratislavy na vopred vybraných miestach inštalovať drevené ohrádky na zber stromčekov.Každá ohrádka bude označená informačnou tabuľou, na ktorej bude číslo, informácie o projekte a QR kód, ktorý bude odkazovať na stránku so všetkými informáciami o projekte.„Zber sa začne 4. januára 2023 a máme naplánovaný zvoz až do 25. februára," spresnila Čechová. Vyzbierané stromčeky budú ďalej odovzdávať spoločnosti Eko Bučina, ktorá ich spracuje na drevotriesku, následne spoločnosť Ikea Industry z drevotriesky vyrobí nové knižnice. Podmienkou využitia stromčekov odovzdaných do zberných ohrádok je, aby boli odzdobené.