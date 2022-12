Banská Bystrica dvojnásobne zvýši niektoré dane aj poplatky, skokový nárast pocítia miestni aj turisti

Zdvihnú poplatky aj za odpad

Primátor vyzval poslancov k zodpovednosti

Šetrenie v domácnostiach aj v samospráve

Nárast výdavkov

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - Banskobystrickí poslanci vo štvrtok na rokovaní mestského zastupiteľstva po viac ako hodinovej diskusii odsúhlasili návrh na skokové zvýšenie miestnych daní a poplatkov. Na dvojnásobok sa od nového roku zvýši daň z nehnuteľností za byty z doterajších 0,50 eura za meter štvorcový podlahovej plochy. Rovnaké navýšenie bude aj pri poľnohospodárskych stavbách.Navýšenie u ostatných daní z nehnuteľností je menej ako 60 percent. Samospráva zdvihne aj poplatky za komunálny odpad. Zmeny majú podľa dôvodovej správy zvýšiť príjem bežného rozpočtu približne o 2,6 milióna eur a pri poplatku za komunálny odpad približne o 950-tisíc eur. Za úpravu všeobecne záväzného nariadenia hlasovalo 18 poslancov, 10 boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.V meste pod Urpínom si priplatia aj turisti a ďalší návštevníci, ktorí sa tu ubytujú, lebo sa zvyšuje aj daň za ubytovanie na osobu a prenocovanie z jedného na dve eurá. Poslanci rozhodli aj o navýšení dane za predajné automaty z 54 eur na 100 eur.Ako uviedol viceprimátor Jakub Gajdošík , od schválenia tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch závisí aj predložený rozpočet, lebo v opačnom prípade by bol stiahnutý z rokovania a mesto by do nového roka vstúpilo v rozpočtovom provizóriu. Pred hlasovaním vyzval poslancov k zodpovednosti aj primátor Ján Nosko a požiadal o schválenie návrhu.Dôvodom navyšovania daní a poplatkov je podľa dôvodovej správy negatívny vývoj aktuálnej ekonomickej situácie miest a obcí spôsobenej hlavne rekordnou infláciou, zvyšovaním cien energií a zvyšovaním daňového bonusu pre rok 2023, či ďalšími legislatívnymi zmenami.„Nové ustanovenia predloženého všeobecne záväzného nariadenia zabezpečia stabilizáciu poskytovania verejných služieb obyvateľom bez zníženia ich kvality,“ konštatuje sa v správe.Niekoľko poslancov v diskusii kritizovalo zvyšovanie daní.„Ak od ľudí očakávame, že oni majú šetriť vo svojich domácnostiach, aby prežili, tak my sme mali ísť ako samospráva príkladom ako prví. Mali sme ukázať, že sme schopní si učesať vlastný rozpočet, ktorý v roku 2019, keď prišlo k navyšovaniu daní bol 97 miliónov eur a dnes po troch rokoch je to 120 miliónov eur a stále nám nestačí,“ uviedol poslanec Martin Turčan, ktorý kritizoval aj dane pre podnikateľov, lebo na toto sa nemohli pripraviť a nevedeli, čo ich čaká na budúci rok.Zvyšovanie daní môže podľa Turčana odradiť potenciálnych investorov, ktorí by chceli prísť do mesta. Uviedol to na adresu zvýšenia daní za priemyselné stavby, stavby na podnikanie a ostatné stavby z piatich eur za meter štvorcový na šesť s dopadom zvýšenia o 20 percent.Navyšovanie daní kritizovala aj poslankyňa Diana Javorčíková s tým, že podľa nej chýba dôkladná analýza navrhovaných zvyšovaní daní a poplatkov.Ako uviedla prednostka mestského úradu Marica Koreňová, nárast výdavkov bežného rozpočtu je viac ako 13 miliónov eur. Podľa Zuzany Detkovej poverenej vedením ekonomického odboru na mestskom úrade ako prvé boli opatrenia na škrtanie výdavkov.„Prvý krok, ku ktorému mesto pristúpilo, je škrtanie výdavkov, ktoré boli súčasťou požiadaviek v návrhu rozpočtu na budúci rok. Je to najprioritnejšie opatrenie, ktoré robí ktokoľvek, kto sa zaoberá rozpočtom," uviedla s tým, že napríklad nevyhoveli požiadavke na príspevok na dopravu v sume jednej miliardy eur a utrpela aj štandardná údržba objektov okrátená o sumu 40-tisíc eur a ďalšie.