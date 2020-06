uviedla hovorkyňa.

Komisia bude posudzovať žiadosti o nájom stánku podľa bodovaných kritérií.

Novinkou bude rotačný stánok

Kompostovateľný riad či platba kartou

uviedol magistrát.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislava vyhlásila výberové konanie na prenájom stánkov na vianočných trhoch. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová."Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. júla cez elektronický formulár. Výberové konanie sa týka stánkov na predaj vianočných darčekov, balených potravín, nápojov a jedla určeného na priamu konzumáciu v lokalite Hlavné námestie,"Podmienkou prihlásenia do výberového konania je zaslanie vyplneného elektronického formulára a úhrada opcie. Úspešný uchádzač musí získať v celkovom hodnotení komisie minimálne 60 bodov, za každé z piatich kritérií maximálne 20 bodov.Kritériami sú originalita a kvalita predávaného tovaru, kvalita prezentácie zákazníkovi, regionálnosť a sezónnosť ponúkaného tovaru, referencie a história uchádzača a výška ponúkaného nájomného."Presná forma a podmienky podpory neziskových organizácií počas Vianočných trhov 2020 budú spresnené v septembri. Všetky potrebné informácie, ako aj miesto prihlásenia sa, nájdu záujemcovia na webovej stránke hlavného mesta," doplnilo mesto.Tohtoročné vianočné trhy sú naplánované od 20. novembra do 22. decembra. "Novinkou je takzvaný rotačný stánok. Záujemcovia si ho budú môcť prenajať na obdobie jedného týždňa a počas vianočných trhov sa v ňom vystriedajú štyri subjekty," informuje mesto.Všetci predajcovia zaplatia tento rok pri prihlásení sa nižšiu opciu - 10 percent z celkovej sumy nájmu."Koncept Vianočného Hlavného trhu, ktorý je zameraný na kvalitné, ekologické, bezpečné a vizuálne atraktívne podujatie, bude zachovaný aj tento rok,"Znamená to, že sa budú opäť používať vratné poháre, kompostovateľný riad, platba kartou či systém triedenia odpadu.Hlavné mesto bude sledovať vývoj epidemiologickej situácie a súvisiace opatrenia a o prípadných zmenách v organizácii podujatia bude včas informovať."Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia," uzavrel magistrát.