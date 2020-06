Tragický víkend pre motorkárov, dvaja mladí muži prišli o život a ďalší sa zranil (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Životy dvoch mladých motorkárov si vyžiadala víkendová nehoda neďaleko Zvolenskej Slatiny v okrese Zvolen. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 25-ročný motocyklista na Triumphe a 31-ročný vodič motocykla Suzuki sa zrejme dostatočne nevenovali riadeniu, neprispôsobili rýchlosť a obaja narazili do vozidla, ktoré odbočovalo vľavo do obce Slatinka.Vodič auta stál pri ľavom okraji jazdného pruhu a dával prednosť protiidúcim vozidlám, pričom dával aj znamenie o zmene smeru jazdy.Po náraze rozlomilo motocykel Triumph na dve časti, ktoré dopadli mimo cesty a Suzuki katapultovalo ponad auto a následne motocykel dopadol mimo cesty. Obaja motorkári zomreli na mieste, 27-ročná spolujazdkyňa na Suzuki sa zranila ťažko. Presné okolnosti nehody vyšetrujú.Ďalší motocyklista havaroval na Šturci. Dvadsaťtriročný mladík na Ducati neprispôsobil rýchlosť, v zákrute došlo ku kontaktu stupačky s cestou. Motocyklista sa šmýkal po ceste viac ako 20 metrov, až kým nenarazil do zvodidiel. Dolnokubínčan utrpel viacero zlomenín a nemohol vykonať dychovú skúšku, preto mu odobrali krv.