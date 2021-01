Bratislava vyzýva k účasti na sčítaní obyvateľov, mesto môže získať milióny eur ročne

Chcú získať spravodlivé financie pre mesto

Lasica tvárou kampane

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava získa 10 miliónov eur ročne, ak sa počas tohto roka podarí sčítať všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v hlavnom meste. Na tlačovej konferencii to uviedol primátor Matúš Vallo „Podľa našich údajov z matrík a mestských častí má v Bratislave trvalý pobyt minimálne 500-tisíc ľudí a ďalších minimálne 50-tisíc sem každý deň prichádza za prácou," uviedol primátor a dodal, že ak sa tento počet podarí oficiálne preniesť do údajov pre štatistický úrad, hlavné mesto získa z podielových daní minimálne 10 miliónov eur ročne. „Takto získané financie budú následne investované do rozvoja mesta a skvalitnenia služieb, ktoré pocítia všetci obyvatelia," doplnil.Po desiatich rokoch má Bratislava podľa primátora možnosť sčítať obyvateľov nanovo a získať tak spravodlivé financie pre mesto, o ktoré bolo ukrátené pri poslednom sčítaní. “V roku 2011 sa sčítalo o 65-tisíc ľudí menej, ako tu reálne bývalo. Ak sa teraz sčítame skutočne všetci, Bratislava získa 10 až 15 miliónov eur ročne naviac, čo nám urobí do ďalšieho sčítania 100 až 150 miliónov eur," vysvetlil Vallo a dodal, že každý obyvateľ má možnosť pomôcť mestu získať lepšiu dopravu, zeleň, parkovanie, ihriská, verejné priestory a kvalitnejšiu údržbu. Stačí vyplniť online sčítací dotazník v termíne od 15. februára do 31. marca.Z posledného sčítania mestu chýbali aj dôležité údaje, na základe ktorých potrebuje prispôsobovať rozvoj mesta a svoje služby. „Je dôležité, aby sme sa sčítali úplne všetci, vrátane tých, ktorí v Bratislave žijú, hoci tu ešte nemajú trvalý pobyt. Ak budeme vedieť, kde a koľko ľudí žije, podľa týchto údajov efektívnejšie naplánujeme dopravu a rozvoj mesta a umožnia nám lepšie vyhodnotiť potreby obyvateľov," vysvetlil Vallo a dodal, že potrebné informácie napovie trvalý pobyt, ale aj miesto, kde sa obyvateľ zdržiava.Hlavnou tvárou sčítacej kampane Bratislavy je Milan Lasica , hudbu k nej poskytol Miro Žbirka . „Kampaňou chceme upozorniť Bratislavčanky, Bratislavčanov, ale aj ľudí, ktorí v Bratislave žijú bez trvalého pobytu, že je dôležité, aby vyplnili online sčítací formulár a ukázali, že denne užívajú Bratislavu. Čím väčší počet rezidentov ukáže sčítanie, tým viac peňazí dostane Bratislava do svojho rozpočtu," apeluje magistrát. Bližšie informácie ku kampani sú zverejnené na stránke www.bratislavasarata.sk.Celoštátne sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 organizuje Štatistický úrad SR a uskutoční sa v období od 15. februára do 31. marca na celom Slovensku v elektronickej forme, vyplnením sčítacieho formulára alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. V prípade potreby budú v období počas dosčítavania k dispozícii aj stacionárni asistenti na kontaktných miestach na miestnych úradoch. Parlament dnes prijal úpravu zákona a obecní asistenti budú v teréne od 1. apríla do 31. októbra, podľa toho, ako to dovolí aktuálna epidemiologická situácia.