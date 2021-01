Dubaj bude vyžadovať negatívny PCR test, v Abú Dhabí je povinná karanténa

Opätovný test na letisku

Karanténa s monitorovacím náramkom

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od nedele 31. januára je vstup do Dubaja povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom v anglickom jazyku, nie starším ako 72 hodín, a to bez výnimky. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Cestujúci sa musia preukázať negatívnym testom pred odletom, v opačnom prípade nebude umožnený check-in.Po prílete na letisko je potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave a stiahnuť si povinnú aplikáciu. „Tlačivo a informácie o stiahnutí aplikácie budú k dispozícii ako v lietadle, tak i po pristátí pred pasovou kontrolou,“ vysvetľuje MZVEZ SR. Po prílete budú občania SR podrobení opätovnému RT-PCR testu na letisku.Do oznámenia o výsledku testu platí povinnosť ostať bez možnosti voľného pohybu na mieste pobytu, ktoré je uvedené v príslušnom tlačive.MZVEZ SR zároveň informuje, že vstup do emirátu Abú Dhabí je povolený len pre osoby, ktoré sa pred odletom preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 72 alebo 96 hodín - v závislosti od krajiny príletu. Pri prílete budú občania SR podrobení opätovnému RT-PCR testu na letisku.Po prílete do emirátu Abú Dhabí zároveň platí povinnosť absolvovať 10-dňovú karanténu. Tá bude kontrolovaná prostredníctvom monitorovacieho náramku a tiež je potrebné si stiahnuť monitorovaciu aplikáciu. Zároveň platí povinnosť podrobiť sa na 8.deň po príchode opätovnému RT-PCR testu. Emirátske orgány môžu nariadiť osobám prichádzajúcim z vysoko rizikových krajín inštitucionálnu karanténu.