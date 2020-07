Bratislava začala s rekonštrukciou Slavína, na obnovu finančne prispelo aj ministerstvo vnútra

Rekonštrukcia v troch etapách

Cintorín pre tisícky padlých

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hlavné mesto začalo s rekonštrukciou Slavína za takmer 2 milióny eur. Rekonštrukcia Pamätníka Slavín bude prebiehať v niekoľkých fázach, prvá fáza potrvá do jesene tohto roka a spolufinancovať ju bude Ministerstvo vnútra SR. "Rekonštrukcia bude stáť skoro dva milióny eur a som veľmi rád, že ministerstvo vnútra dalo na obnovu našej národnej kultúrnej pamiatky 80 percent z tejto sumy," uviedol bratislavský primátor Matúš Vallo . Zvyšných 20 percent bude hradiť hlavné mesto, resp. mestská organizácia Marianum zo svojho rozpočtu. Celkovo je tak na komplexnú obnovu vyčlenených 1,73 milióna eur."Slavín je národnou kultúrnou pamiatkou, obľúbeným miestom návštevníkov, ale aj dôležitým spomienkovým bodom pre našu históriu," povedal Vallo a dodal, že chce, aby sa tu ľudia cítili dobre, ale aj bezpečne.Práce budú prebiehať v troch etapách priebežne do konca roka 2022. V prvej etape rekonštrukcie pôjde hlavne o prípravu projektovej dokumentácie, hydroizolačné a sanačné práce, obklady pylóna a reštaurátorskú obnovu sochy vojaka na vrchole. Súčasťou obnovy bude aj zriadenie expozície druhej svetovej vojny na Slavíne."Práce prvej etapy obnovy sú vo výške 575-tisíc eur a predpokladáme ich ukončenie do konca novembra 2020. Ďalšie práce budú vychádzať z návrhov vypracovanej štúdie, kde po získaní ďalších finančných prostriedkov budú dopracované realizačné projekty," uvádza magistrát a dodáva, že v druhej a tretej etape plánujú v rokoch 2021 - 2022 realizovať odstraňovanie porúch hlavnej vyhliadkovej terasy, odstraňovanie porúch schodísk, ako aj všetkých identifikovaných poškodení v celom areáli Slavína."Posledná etapa bude zahŕňať aj komplexnú revitalizáciu zelene vojnového cintorína a Pamätníka Slavín," doplnilo mesto. Keďže je Pamätník Slavín národnou kultúrnou pamiatkou, všetky práce sú realizované pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava Vojnový pamätník Slavín je viditeľný z veľkej časti mesta. Na kopci s výhľadom na hrad pripomína oslobodenie mesta Červenou armádou v apríli 1945. "Je to tiež cintorín pre 6 845 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli počas bitky o mesto a okolitý región, ktoré sa odohrali v posledných týždňoch druhej svetovej vojny," uvádza portál visitbratislava.com.Pamätník tvorí stredný obelisk s výškou viac ako 39 metrov, ktorý je zakončený 11 metrovou sochou víťazného sovietskeho vojaka s vlajkou. "Okolo základne sú nápisy zaznamenávajúce slovenské mestá oslobodené Červenou armádou počas jej západného postupu v rokoch 1944 a 1945. Bola postavená v rokoch 1957 až 1960," dodáva portál.