Dávku v nezamestnanosti v súčasnosti na Slovensku dostáva najviac ľudí od roku 2004

Novinka pri žiadaní o dávku v nezamestnanosti

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti na Slovensku v júni oproti máju tohto roka vzrástol takmer o 14-tisíc. Kým v máji tohto roka dávku poberalo 50 132 nezamestnaných, minulý mesiac to už bolo 64 111 nezamestnaných.No"Je to najvyšší počet poberateľov dávky v nezamestnanosti mesačne od roku 2004," uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Nárast počtu poistencov s dávkou v nezamestnanosti je podľa neho zreteľný aj pri porovnaní rovnakého obdobia v predošlých rokoch. V júni minulého roka poberalo dávku v nezamestnanosti 35 271 osôb a rok predtým ich bolo 32 566.Nezamestnaní, ktorí sa od 1. júla tohto roka prídu zaevidovať na úrad práce a sociálnych vecí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môžu po novom priamo na úrade práce požiadať aj o dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne."Nárok na dávku v nezamestnanosti si teda po novom občania uplatnia naraz spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce," uviedol Višváder.Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne elektronicky poskytne Sociálnej poisťovni. "Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nebude potrebný, až na výnimky, ak napríklad pracoval aj v zahraničí alebo ak sa zistí nejednoznačnosť poskytnutých údajov," tvrdí hovorca poisťovne.Podmienky na získanie nároku na dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne sa nemenia. "Žiadateľ musí byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 4 rokoch pred zaradením do tejto evidencie uchádzačov o zamestnanie," dodal Višváder.