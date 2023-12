Opätovné využitie

11.12.2023 (SITA.sk) - Bratislava začína s osádzaním ohrádok na zber živých vianočných stromčekov. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadov (OLO) Linda Golejová , stromčeky sa premenia na knižnice a časť z nich poslúži v školách, centrách voľného času a rodinách s jedným rodičom.Naprieč mestom bude pre obyvateľov rozmiestnenýchna odkladanie živých stromčekov.Magistrát, dve bratislavské mestské organizácie, spoločnosť Bučina Eko, Ikea Industry a nábytkárska spoločnosť Ikea sa už po druhý raz podieľajú na iniciatíve, vďaka ktorej vianočné stromčeky nájdu opätovné využitie.OLO upozorňuje, že ohrádky slúžia výlučne na zber odzdobených vianočných stromčekov, bez plastových obalov, kvetináčov či ozdôb.V prípade, ak obyvatelia nemajú vo svojej blízkosti ohrádku, môžu stromčeky odložiť aj do kompostovacieho zásobníka alebo hnedej zbernej nádoby na záhradný bioodpad, prípadne do zberného dvora OLO.Odvoz vyzbieraných stromčekov zabezpečí OLO v termíneNa stránke www.olo.sk/stromceky nájdu obyvatelia interaktívnu mapu, kde si vyhľadajú najbližšiu ohrádku.„Drevené ohrádky sú vyrobené z kalamitného dreva bratislavských Mestských lesov a používajú sa každý rok opakovane," poznamenala Golejová s tým, že od pondelka až do konca roka ich Komunálny podnik Bratislavy a OLO postupne osadia do ulíc hlavného mesta.Časť z vyzbieraných vianočných stromčekov plánuje mesto spolu s OLO a obyvateľmi premeniť na mulč, ktorý budú rozdávať na verejnom podujatíZa minulú sezónu sa iniciátorom projektu podarilo vyzbierať približnestromčekov s hmotnosťou, z ktorých sa stali knižnice.„Časť týchto recyklovaných knižníc, naplnených knihami z KOLO, darovali iniciátori projektu organizáciám venujúcim sa deťom, seniorom či ľuďom bez domova," doplnila Golejová.Od roku 2021 zhodnotili približnestromčekov s hmotnosťou viac ako