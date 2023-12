Ukrajina je pre Rusko len odrazový mostík, Putin chce podľa Zelenského oveľa viac

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.12.2023 (SITA.sk) - Ak niekoho povzbudzujú nevyriešené problémy v Spojených štátoch, je to ruský vodca Vladimir Putin . V prejave na pôde National Defense University v USA to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda.„Ak je niekto inšpirovaný nevyriešenými otázkami na Capitol Hill (pomenovanie Kongresu USA , pozn. red.), je to Putin a jeho chorá skupina," vyjadril sa ukrajinský prezident. „Vidia, ako sa ich sny napĺňajú, keď vidia prieťahy a škandály. Vidia, ako sloboda klesá, keď klesá podpora bojovníkov za slobodu. Ľudia ako Putin by ani nemali dúfať, že dobyjú slobodu," upozornil.Zelenskyj tiež poznamenal, že Rusko chce oveľa viac než len ukrajinské územie, zdroje a ľudí. Ukrajina je podľa neho pre Moskvu len odrazový mostík. Ukrajinský prezident je na návšteve USA, kde sa okrem iného stretol s ministrom obrany Lloydom Austinom a predsedom Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Charlesom Brownom.