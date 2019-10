Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) – Mesto Bratislava zakáže herne v blízkosti škôl, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež či ubytovní mládeže. Zamedzí tiež tomu, aby bola jedna herňa tesne pri druhej herni a vo vybraných, najmä sviatočných dňoch, zakáže prevádzkovanie hazardných hier. Vo štvrtok schválili bratislavskí mestskí poslanci návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý to upravuje. Jeho časť začne platiť v polovici novembra a časť od januára 2020.Hlavné mesto tak reaguje na novelu zákona o hazardných hrách, ktorá platí od marca tohto roka. Prostredníctvom nej môžu mestá a obce pristúpiť k čiastočnému obmedzeniu hazardných hier prostredníctvom prijatia VZN, a to aj bez petície.Bratislava sa rozhodla, že herne v meste budú vzdialené najmenej 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia na liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže. Mesto taktiež nechce, aby herňa bola umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne. Toto nariadenie bude platiť od polovice novembra.Od januára 2020 hlavné mesto vo vybraných dňoch zakáže prevádzkovať v hlavnom meste bingo, stolové hry a hazardné hry na výherných prístrojoch, na termináloch videohier, na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi či na iných technických zariadeniach. Výnimku tvoria internetové hry. Zákaz v Bratislave má platiť 1. januára, 6. januára, na Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. a 2. novembra a 26. decembra.podotýka magistrát.Mesto Bratislava malo v roku 2017 príjem z vybraných druhov hazardných hier 1.786.121 eur a v roku 2018 vo výške 1.565.336 eur.dodalo mesto.Hovorca Bratislavy Peter Bubla pre TASR v septembri uviedol, že mesto pracuje aj s možnosťou novej petície za zákaz hazardu.spresnil. Bratislavskí starostovia sa v októbri dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by mala začať komunikovať o podmienkach vytvorenia novej petície s hlavným mestom, občianskymi združeniami a aktivistami. Členmi pracovnej skupiny sa stali starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.