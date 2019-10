Najčastejšia cena jazdenky v Košickom kraji je o polovicu nižšia ako v Bratislavskom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.10.2019 (Webnoviny.sk) -Čo sa týka ponuky jednotlivých modelov za trištvrte roka 2019, v oboch kútoch Slovenska sú prvé priečky totožné. Vedie Škoda Octavia, nasledovaná Fabiou, Volkswagenom Passat, Golfom, BMW 3 a Superbom. Rozdiely sú až od siedmej priečky, kde v košickom regióne figurujú Audi A4, BMW 5, Ford Focus a Opel Astra. V Bratislavskom kraji obsadilo siedme miesto BMW 5, nasledované Oplom Astra, Focusom a prvú desiatku uzatvára Audi A4. Celkovo Slováci za trištvrte roka inzerovali vyše 121 000 jazdeniek, z toho najviac v regióne hlavného mesta, a to konkrétne 21 098 áut. Na druhom mieste je Nitriansky kraj s 19 500 jazdenkami a TOP trojku uzatvára práve košický región s takmer 15 500 ponúkanými jazdenými automobilmi."V Košiciach fungujeme od roku 2005 a momentálne tu zamestnávame 45 ľudí. Na predajnej ploche ponúkame až 430 ojazdených automobilov, pričom sa tu priemerne predá 7 vozidiel denne," vysvetľuje generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO, Karolína Topolová. Košická pobočka je na adrese Napájadlá 12 a je pohodlne prístupná aj mestskou hromadnou dopravou. Pre tých, ktorí prídu autom, je samozrejmosťou parkovanie pri autobazáre zdarma. Tak, ako na všetkých pobočkách, je aj táto predajná plocha osvetlená výkonnými reflektormi a má otvorené aj po zotmení, každý deň od 9.00 do 21.00 hodiny. Zákazníci získajú na auto doživotnú záruku pôvodu, garanciu 24 mesiacov na mechanický stav vozidla, garanciu stavu odometra a mnoho ďalších výhod. Každý automobil z ponuky prejde dôkladnou prehliadkou a testovacou jazdou.V prípade, že zákazník nemá na nákup auta voľné finančné prostriedky, môže sa s dôverou obrátiť na finančných špecialistov spoločnosti AAA AUTO, ktorí mu financovanie pomôžu jednoducho a rýchlo vyriešiť. Sprostredkujú mu financovanie auta, vrátane výhodného povinného či havarijného poistenia. Tím odborníkov je tu aj pre klientov, ktorí vozidlo plánujú predať, prípadne vymeniť za lepšie.Sieť autocentier AAA AUTO, ktorá spadá pod spoločnosť AURES Holdings, tento rok na Slovensku predala už 13 500 jazdených vozidiel. AAA AUTO má po celej Slovenskej republike 16 pobočiek. Do skupiny patrí aj obnovená značka Mototechna, ktorá sa špecializuje na predaj zánovných a predvádzacích vozidiel.