Bratislavčan roky týral o vyše 20 rokov mladšiu manželku, po poslednom útoku skončil za mrežami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti obvinili 49-ročného Bratislavčana, ktorý niekoľko rokov týral svoju 28-ročnú manželku. Ako informovala bratislavská krajská polícia, žene vulgárne nadával, ponižoval ju, vyhrážal sa jej zabitím a spôsoboval jej aj fyzické utrpenie.Pri jednom z útokov ju skopol zo schodov, viackrát ju kopal do hlavy a ťahal za vlasy, čím jej spôsobil viacero zranení. Po jednom z takýchto incidentov ho policajti zadržali a umiestnili do cely.Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest na tri až osem rokov.