Majetok detí Jankovskej a Kičuru by sa mal preskúmať, Šeliga má podozrenie z bezdôvodného obohatenia

Odkiaľ na to zobrali peniaze

Nedobytné byty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga Za ľudí ) podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR (GP SR) , aby začala konať z titulu bezdôvodného obohatenia.Podľa neho deti bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej a exšéfa Štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru nevedia vysvetliť, odkiaľ majú svoj majetok. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že každý, keď niečo kúpi, musí vedieť povedať, odkiaľ na to zobral peniaze.Štát podľa Šeligu nesmie ostať v ich prípade nečinný. Tvrdí, že máme právne postupy, ako môže dať štát pozor na to, aby nebol legalizovaný príjem z trestnej činnosti. Podľa Šeligu má byt Jankovskej hodnotu približne 600-tisíc eur. Prepísala ho na synov s tým, že v ňom má doživotné právo užívať ho.„Byt je de facto nedobytný," doplnil s tým, že bývala štátna tajomníčka žila nad svoje pomery. Kajetán K. kúpil dva byty a napísal ich na svojho syna. „Rovnako podávame podnet na generálnu prokuratúru, aby začala skúmať, či nejde o bezdôvodné obohatenie," dodal podpredseda parlamentu.„Druhý inštitút, ktorý sa nevyužíva, je zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Podávame podnety na finančnú políciu, aby apelovala na prokurátora, aby mu dala podnet a začalo sa konanie na súde o preukazovaní pôvodu majetku. Na Slovensku musí každý vedieť vysvetliť pôvod svojho majetku, a ak ho nevie vysvetliť, tak cez bezdôvodné obohatenie mu ho má štát zhabať alebo cez konanie o preukazovaní pôvodu majetku," vysvetlil Šeliga.