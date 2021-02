Bratislavčan sa vyhrážal mužovi na električkovej zastávke a viackrát sa na neho zahnal s nožom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Príslušníci bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky zadržali na električkovej zastávke v Sade Janka Kráľa výtržníka, ktorý sa mal vyhrážať mužovi stojacemu na zastávke. Za svoje neuvážené konanie už 30-ročný Bratislavčan čelí obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom výtržníctva.„Na poškodeného 54-ročného muža mal vykrikovať vulgarizmy, dokonca sa na neho viackrát zahnať nožom," uviedla bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Poškodený muž ustupoval a útočníka slovne upokojoval do príchodu policajtov.Policajti výtržníka eskortovali na policajné oddelenie. „Obvinený mal svojím konaním vzbudiť u poškodeného muža obavu o jeho život a zdravie, zároveň sa mal dopustiť hrubej neslušnosti a to tým, že na verejnosti napadol iného," vysvetlila polícia.Obvinený Bratislavčan bol po vykonaní procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia. „Vec sa realizuje v takzvanom super rýchlom konaní. V prípade preukázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky," uzavrela polícia.