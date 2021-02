BILLA sa zapojila do výzvy prezidentky a zároveň rozširuje svoju potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi

Potraviny pre ľudí v núdzi v každej predajni BILLA

18.2.2021 (Webnoviny.sk) -Čím viac sa zhoršuje pandemická situácia, tým viac sa prehlbujú sociálno-ekonomické rozdiely v našej spoločnosti. V dôsledku znížených príjmov alebo celkovej straty zamestnania už mnohé rodiny nemajú dostatok financií na svoje pravidelné výdavky, niektoré rodiny dokonca ani na základné potraviny. Na ťažkú životnú situáciu ľudí v núdzi zareagovala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá uviedla, že až 36 % slovenských domácností žije v súčasnosti "od výplaty k výplate". Prezidentka sa preto stretla so zástupcami obchodných reťazcov a vyzvala ich, aby jednorazovo navýšili objem potravinovej pomoci, ktorú prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska distribuujú ľuďom v núdzi. Do výzvy sa zapojila aj spoločnosť BILLA, ktorá v kooperácii s ostatnými reťazcami ponúkne 170 ton trvanlivých potravín a drogérie nad rámec už existujúcej pomoci. Z takéhoto množstva potravín bude možné pripraviť 425 000 porcií jedla. Pomoc bude Potravinovou bankou Slovenska a charitatívnymi organizáciami, s ktorými banka spolupracuje, distribuovaná okamžite.Potravinová pomoc sa dostane k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, napríklad k jednorodičovským domácnostiam, rodinám v krízových centrách a ohrozených chudobou, seniorom či ľuďom bez domova. "Uvedomujeme si, že pandémia koronavírusu pripravuje o príjmy a živobytie čoraz viac slovenských domácností. BILLA je spoločensky zodpovedná firma a dlhodobo pomáha ľuďom v núdzi, preto sme sa radi zapojili aj do výzvy pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Pre ľudí, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, darujeme cestoviny, múku, strukoviny, cukor či trvanlivé mlieko," povedal Dariusz Bator, generálny riaditeľ BILLA. Dôležitá je však dlhodobá a systematická pomoc a osobná zaangažovanosť. "Oceňujeme, že popri zorganizovaniu pomoci pre sociálne slabšie rodiny prejavila záujem pani prezidentka aj o našich zamestnancov, poďakovala im za ich každodennú prácu a nasadenie a odovzdala im odkaz, že si veľmi váži ich prácu," zdôrazňuje D. Bator.BILLA okrem spoločnej jednorazovej potravinovej pomoci významne rozširuje aj svoju dlhodobú spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska. Spoločnosť od 1. marca rozšíri distribúciu potravinovej pomoci na všetkých 155 supermarketov BILLA po celom Slovensku. Jej objem pre ľudí, ktorí ju potrebujú, sa tak výrazne zvýši. "Vítame, že dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou BILLA v oblasti distribúcie darovaných potravín môžeme po novom posunúť na ešte vyššiu úroveň. Potravinovú pomoc tak prostredníctvom našich partnerských organizácií a dobrovoľníkov budeme vedieť doručiť ešte väčšiemu počtu ľudí v núdzi ako doteraz," povedal Michal Šľachta, koordinátor pre externú spoluprácu v Potravinovej banke Slovenska.Spoločnosť BILLA dlhodobo podporuje ľudí v núdzi aj svojím projektom CHLEBODARCA. V rámci neho ide jeden cent z každého chleba, ktorý sa predá v supermarketoch BILLA, na pomoc rodinám so zdravotne znevýhodneným členom, jednorodičovským domácnostiam, ktorých je na Slovensku 150 tisíc, či ľuďom v ťažkej finančnej a sociálnej situácii. Okrem toho spoločnosť v prvej vlne koronavírusu na jar minulého roka pomohla najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva, ktorými boli zdravotníci z takzvaných biohazard tímov, osamelí seniori a deti ohrozené domácim násilím. V rámci svojej spoločenskej zodpovednosti BILLA podporuje aj komunitu nevidiacich a stará sa o zrak detí, a to v projektoch Zdravé oči v škôlke, Nákupný asistent a Štvornohé oči. Spoločnosť tiež spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom a Úniou ligových klubov, a svojich zákazníkov inšpiruje k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu.Informačný servis