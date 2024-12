Bratislavčania hodnotia prácu Valla na poste primátora ako priemernú, najviac ich hnevá zvyšovanie daní

Zameraný bol na významné projekty

6.12.2024 (SITA.sk) - Agentúra SCIO uskutočnila v novembri prieskum verejnej mienky pre občianske združenie Zjednotená Bratislava. Na základe dát z neho hodnotia obyvatelia hlavného mesta prácu primátora Matúša Valla ako priemernú, najviac ich hnevá zvyšovanie daní.Do prieskumu sa zapojilo 1 014 respondentov s trvalým pobytom v Bratislave. Zameral sa na spokojnosť s primátorom a vybrané významné zmeny a projekty realizované v posledných rokoch.Dáta zhromažďovali dvoma metódami CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) a CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) v pomere 500:514.„Respondenti boli vybraní tak, aby reprezentovali demografické zloženie mesta, a to z hľadiska pohlavia, vzdelania, národnosti, veku nad 18 rokov a rozloženia podľa mestských častí," uvádza zadávateľ prieskumu.Na otázku akú známku by dali vedeniu hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom za celé obdobie od roku 2018 odpovedalo 28 percent opýtaných hodnotením tri. Viac ako 21 percent ohodnotilo prácu primátora známkou dva a 11 percent známkou jedna. Známku štyri by dalo vedeniu Bratislavy takmer 18 percent opýtaných a známku päť viac ako 20 percent respondentov.Spokojnosť s priebehom prác pri výstavbe petržalskej električky ohodnotila väčšina opýtaných (31 percent) známkou tri, nasledovalo hodnotenie známkou dva (viac ako 19 percent).Spokojnosť s fungovaním parkovacieho systému PAAS ohodnotilo viac ako 26 percent respondentov známkou päť a viac ako 25 respondentov známkou tri. Otázku opodstatnenosti zvyšovania miestnych daní ohodnotila väčšina respondentov (38 percent) známkou päť.Budovanie cyklotrás v Bratislave ohodnotila najväčšia časť opýtaných, takmer 33 percent, známkou tri. Spôsob realizácie cyklotrasy na Vajanského nábreží ohodnotila väčšina respondentov - viac ako 36 percent, známkou päť.