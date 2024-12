Rada Fondu na podporu umenia opäť nebola uznášaniaschopná, Šimkovičovej nominanti sa opakovane nedostavili

Opakovane sa nedostavili na zasadnutie

6.12.2024 (SITA.sk) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) tento týždeň opäť nebola uznášaniaschopná. Vo svojom vyhlásení, zverejnenom na sociálnych sieťach platformy Otvorená kultúra! , na to upozorňuje Anténa - sieť pre nezávislú kultúru.Ako ďalej ozrejmila, od prijatia novely zákona o FPU, ktorý nadobudol účinnosť na začiatku tohtoročného augusta, so znepokojením sledujú rozklad Fondu. Novela zákona odňala rozhodovaciu právomoc odborným komisiám a zverila ju trinásťčlennej rade. Sedem členov rady nominuje rezort kultúry.„Opakovane sme svedkami toho, ako sa novozvolení členovia a členky Rady nedostavili na zasadnutie. A to aj napriek tomu, že bez ich aktivity je činnosť Fondu zablokovaná, nehovoriac o tom, že sú za svoj výkon a pôsobenie v Rade platení," uvádza sieť Anténa. Tvrdí tiež, že na stretnutia Rady FPU sa opakovane nedostavujú tí istí členovia.„Nerozumieme dôvodom takéhoto ,nevýkonuʻ prevzatej funkcie a opakovanie tohto scenára považujeme za zámerný, účelový bojkot, ktorý spôsobuje odďaľovanie schvaľovania výziev, blokuje účinnosť rozhodnutí a paralyzuje plynulú činnosť Fondu," dopĺňa sieť Anténa.Upozornila tiež, že meškajúce výzvy pre budúci rok majú za následok nemožnosť naplánovať program, a ohrozujú tiež prácu a príjmy ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry po celom Slovensku. Anténa tiež tvrdí, že členovia rady neraz predkladajú riaditeľovi FPU stále nové požiadavky, žiadajú dokumenty, ktoré by im mali ozrejmiť fungovanie inštitúcie, a tiež pochopiť procesy v nej.„Takáto snaživosť a deklarovaný záujem by boli za normálnych okolností v poriadku, ak by dokumenty, o ktorých doloženie majú záujem, skutočne mohli preukázateľne niečo objasniť, prípadne im pomôcť vo výkone funkcie. Je však namieste obava, že ide len o ďalšiu zo stratégií, ako pomocou tejto administratívnej šikany, brzdiť a spomaľovať riadne fungovanie zabehnutej inštitúcie," tvrdia zástupcovia umeleckej obce.Poukázali tiež na to, že Rada FPU na svojom zasadnutí začiatkom novembra neschválila nominácie členov a členiek odborných komisií, ktorým sa skončil mandát. Zamietli 26 z 35 nominovaných, hoci spĺňali formálne požiadavky a kritériá.„Členovia a členky rady dosadení MK SR na vyzvanie jej predsedu, aby zdôvodnili svoje rozhodnutia nepredĺžiť mandát, reagovali mlčaním. Hlasovali zamietavo i napriek upozorneniam riaditeľa Fondu, že takýmto rozhodnutím hrozí znefunkčnenie komisií, ktoré nebudú mať dostatočný počet členov, aby boli uznášaniaschopné," uvádza sieť Anténa.Zástupcovia kultúrnej obce vyjadrili obavy nad dianím v FPU, požadujú férové, odborné a transparentné rozhodovanie vo Fonde. Vymedzili sa tiež proti nepredĺženiu členstva odborníkov v komisiách, devalvácii odbornosti a zodpovednosti, a tiež „zlyhávaniu nového členstva Rady FPU".Poslanci za Kresťanskodemokratické hnutie chcú iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde. Kresťanskí demokrati sú toho názoru, že rezort kultúry svojím prístupom ohrozuje podporu múzeí či galérií. Poslanec a člen mediálneho výboru Jozef Hajko (KDH) tiež poukázal, že pre FPU je na budúci rok vyčlenených vyše 30 miliónov eur.„Pred týždňom som upozorňoval na ignorovanie zasadnutí rady FPU novými členmi, ktorých tam nominovalo ministerstvo kultúry . V stredu sa malo konať ďalšie zasadnutie s rovnakým scenárom, avšak nikto z nominantov ministerstva kultúry neprišiel, napriek tomu, že za svoju akože prácu dostávajú odmenu. Podpora múzeí a galérií, o ktorej sa okrem iného malo rozhodovať, je tak ohrozená,“ myslí si.Hajko sa tiež vyjadril, že zvažuje iniciáciu poslaneckého prieskumu aj vo verejnoprávnom telerozhlase. Tomu podľa neho hrozia problémy s rozpočtom, keďže Rada STVR zatiaľ nie je funkčná.Nespokojnosť s dianím v FPU vyjadril i koaličný poslanec Tomáš Malatinec z Hlasu . Vyjadril sa že Fond na podporu umenia, ktorý je pod gesciou SNS , nedodáva kultúrnym inštitúciám podporu, ktorú by mal. Po tom, ako opäť nebola Rada FPU uznášaniaschopná, vyjadril presvedčenie, že FPU nie je funkčný. Pripomenul, že Rada mala schvaľovať projekty na podporu knižníc aj múzeí a galérií.„Ak rada fondu nerozhodne v krátkej dobe, tak časť alokovaných peňazí sa vráti do štátneho rozpočtu,“ poukázal. Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (zvolený za SNS) pre agentúru SITA uviedol, že v súčasnosti sa rokuje o štatúte FPU, podľa jeho slov by mal byť prijatý ešte počas tohto mesiaca.„Akým spôsobom to robia a prečo, to je už naozaj na tých členoch Rady fondu, ktorí sa nezúčastňujú, a ktorí pripravujú ten štatút," vyjadril sa Michelko.Strana Sloboda a Solidarita kvôli dianiu vo Fonde podala trestné oznámenie. „Sme svedkami bezprecedentnej degradácie tejto verejnoprávnej inštitúcie. Tá bola pritom zriadená za účelom nezávislej a odbornej podpory pre regionálnu, amatérsku ale aj profesionálnu kultúru na Slovensku. Fond sa však dostal pod absolútnu kontrolu Šimkovičovej , pričom jej nominanti si neplnia zákonne povinnosti,“ vyjadril sa tímlíder SaS pre kultúru René Parák Liberáli majú podozrenie na trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa vo forme nečinnosti. Zároveň podľa nich jestvujú náznaky, že táto nečinnosť je koordinovaná.„Žiadame Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky , aby dôsledne preverila všetky uvedené skutočnosti a zabezpečila, že potenciálni vinníci ponesú plnú zodpovednosť," dodal Parák.