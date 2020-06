Bratislavčania po obmedzeniach preferujú pobyt v prírode a na terasách mimo centra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia Bratislavy po uvoľnení opatrení v súvislosti s COVID-19 preferujú viac pobyt v prírode, na terasách mimo centra mesta a zalesnených častiach mesta. Množstvo reštaurácií či kaviarni nanešťastie po nútenej prestávke už neotvorilo svoje prevádzky a len malá časť využila tento čas na renovácie, či spríjemnenie svojich priestorov.Jednou z možností, kde môžu ľudia skĺbiť strávenie príjemných chvíľ v prírode s istotou bezpečného posedenia je aj reštaurácia Koliba Expo , ktorá sa nachádza len na skok od centra mesta na úpätí pohoria Malé Karpaty. "Ako pre ostatných ani pre nás to nebolo ľahké obdobie, nakoľko sme museli zrušiť alebo pozmeniť veľa našich plánov. Rušili sme akcie, oslavy, ubytovanie. Ale na druhej strane sme sa snažili tento čas čo najviac využiť na spríjemnenie interiéru a exteriéru našej prevádzky. Okrem dobovej výzdoby sme v našom areály umiestnili drevený koč a na víkendy sme pre našich najmilších zákazníkov obstarali skákací hrad, aby sa mali kde počas návštevy vyblázniť," vysvetlila prevádzkarka reštaurácie Koliba Expo Lea Karátsony.Reštauračná časť Koliba Expo sa rozdeľuje na vnútornú a vonkajšiu časť. Vnútorná časť reštaurácie má kapacitu až 80 hostí a je zariadená v tradičnom štýle s dominanciou drevených prvkov, doplnených vychýrenou modranskou keramikou, krbom či grilom. V objekte sa nachádza aj moderne vybavená kuchyňa, ktorá umožňuje prípravu tých najlepších pokrmov pre zákazníkov. Vonkajšia časť reštaurácie pozostáva z priestrannej a z časti prekrytej terasy s kapacitou až 150 hostí."Pomaly sa to rozbieha, ľudia sa prestávajú báť a opäť nás radi navštevujú. Dúfame, že úplný návrat k normálu príde čoskoro, aby sme mohli znovu organizovať firemné či súkromné akcie. Otvorení sme každý deň od 10:00 do 20:00 hod a naša terasa je ideálnym miestom na posedenie. Je dostatočne priestranná na to, aby mali ľudia pocit bezpečného odstupu medzi jednotnými stolmi," dodala na záver. Bližšie informácie o tejto prevádzke môžete získať na webovej stránke https://kolibaexpo.sk/ Informačný servis