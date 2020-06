Matovič oznámil veľké uvoľnenie ďalších obmedzení. Otvoria sa nočné kluby, zmeny sú aj v nosení rúšok a povinnej karanténe

Ako informoval premiér Matovič, voľný režim na hraniciach sa okrem Česka, Rakúska a Maďarska rozšíri na ďalších 16 krajín. Od stredy sa ruší povinná štátna karanténa aj inteligentná karanténa. Ako uviedol premiér, prechádza sa na dobrovoľnú domácu karanténu v prípade, že občania prichádzajú z iných ako 19 krajín, ktoré konzílium epidemiológov definovalo ako bezpečné.

Od stredy 10. júna sa na Slovensku otvoria Centrá voľného času a základné umelecké školy. „Od pondelka budúceho týždňa sa rušia obmedzenia počtu žiakov v škôlkach a školách,“ informoval premiér s tým, že o týždeň neskôr 22. júna budú môcť ísť do škôl už všetci žiaci základných a stredných škôl. „Otvoria sa aj detské kútiky a nočné kluby,“ dodal.

Pravidlo pre vnútorné priestory na počet ľudí v prevádzkach sa podľa Matoviča mení na odporúčanie a zmeny opäť nastanú aj pri nosení rúšok. „Do dvoch metrov vonku budú odporúčané a vo vnútorných priestoroch zostávajú povinné, avšak pri uzavretom kolektíve na pracovisku, ak sú ľudia od seba viac ako dva metre sú dobrovoľné,“ spresnil Matovič. Rúška stále zostávajú povinné vo vlakoch, MHD, ale aj napríklad v obchodoch.

Slovensko otvára svoje hranice s ďalšími 16 krajinami, oznámil premiér Igor Matovič po rokovaní konzília. Okrem Česka, Maďarska a Rakúska, s ktorými máme otvorené hranice od minulého týždňa, bude možné na Slovensko bez problémov cestovať z Nemecka, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Slovinska, Chorvátska, Bulharska, Grécka, Cypru, Malty, pobaltských krajín, Nórska, Dánska a Islandu.

Posledný júnový týždeň sa budú môcť do škôl vrátiť všetky deti – aj deti druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci. Od pondelka 15. júna sa tiež rušia obmedzenia počtu žiakov v materských školách a v 1. až 5. ročníku – v školách teda budú môcť byť deti aj vo väčších skupinách.

Epidemiologička Krištúfková pripomenula, že na letiskách požadujú negatívny test na koronavírus. Ľudia, ktorí sa vracajú z krajín, s ktorými Slovensko nemá otvorené hranice, by sa mali po príchode odizolovať a urobiť si test na koronavírus.

Hlavný hygienik Mikas oznámil, že sa navýši počet ľudí na hromadných akciách na 500 osôb, od začiatku júla by to mohlo byť 1000 ľudí.

Voči krajinám, ktorým sa otvoríme, otvárame akúkoľvek formu dopravu, povedal Matovič s tým, že sa obnoví aj letecká doprava.

Obchody zostávajú v nedeľu naďalej zatvorené. Podľa Matoviča je potrebné, aby naďalej ostal sanitačný deň na dezinfekciu obchodov.

V obchodoch a MHD ostávajú rúška tak ako doteraz, povedal hlavný hygienik Mikas s tým, že len na pracovisku, kde je známy kolektív, je nosenie rúška dobrovoľné.

Hlavný hygienik Mikas vyzval ľudí, ktorí prišli v posledných dňoch z iných štátov ako Česko, Maďarsko a Rakúsko, aby sa nahlásili na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva alebo svojim lekárom, izolovali sa a išli na vyšetrenie.

„Bolo iracionálne, aby sme na hraniciach kontrolovali a nechali ľudí klamať policajtom, z ktorej krajiny prišli,“ povedal Matovič s tým, že v rámci schengenu sa nevie, kto a kedy prešiel hranice. „Prechádzame z pozície zákazov k zodpovednosti ľudí,“ dodal.

„E-karanténa môže ísť do spiaceho modu, bude to však alternatíva, ak by prišla druhá vlna koronavírusu,“ povedal Mikas.

Matovič tvrdí, že výhrada vo svedomí, ktorú navrhujú politici ako alternatívu k zavretiu obchodov v nedeľu, nie je riešenie. Premiér to označil za „Potemkinovu dedinu“ s tým, že zamestnancov, ktorí by si uplatnili výhradu vo svedomí, by majitelia prepustili.

Matovič zároveň povedal, že on by obchody v nedeľu nechal aj naďalej zatvorené, ale ctí si koaličnú dohodu.

