Bratislavou a Košicami sa previezli Santovia na Vespách

6.12.2022 (Webnoviny.sk) -Charitatívna predvianočná jazda fanúšikov motocyklov Vespa, ktorí boli oblečení do santovských kostýmov, pripadla na 6. decembra. Jazdou po meste sa snažili potešiť okoloidúcich, šoférov a najmä deti v nemocniciach, ktorým motorkári priviezli darčeky, sladkosti a rôzne zdravé dobroty.Vo svete má táto tradícia veľmi silné korene a fanúšikovia skútrov Vespa v rôznych krajinách vyrážajú na vianočné cesty s cieľom priniesť krajšie sviatky tým, ktorí nemôžu byť v kruhu svojich najbližších. Na Slovensku sa tento rok uskutočnil už druhý ročník a to hneď v dvoch mestách. Santovia počas svojej cesty v Bratislave navštívili Národný ústav detských chorôb a v Košiciach Detskú fakultnú nemocnicu Košice."Vespa je synonymom slobody, radosti a štýlu. Vytvára komunity a spája ľudí. Ukazuje sa to aj pri tejto príležitosti, kedy sa fanúšikovia tohto štýlového skútra dokážu spojiť pre dobrý skutok, ktorý pomáha i poteší tých, ktorí to najviac potrebujú. Po minuloročnej krásnej akcii spoluorganizujeme predvianočnú jazdu už druhýkrát. Boli by sme radi, ak by sme aj na Slovensku vytvorili zo Santa jazdy dlhoročnú tradíciu," uzavrela Laura Marko, riaditeľka marketingu pre Česko a Slovensko spoločnosti Faber Moto.Vespa nadšenci zároveň vytvorili zbierku pre všetkých, ktorí sa nemohli akcie zúčastniť a majú chuť prispieť: https://bit.ly/VESPA-VIANOCNA-ZBIERKA-2022 . Výťažok zbierky bude venovaný neziskovej organizácii Deťom s rakovinou na materiálne vybavenie, pomôcky a hračky pre deti na onkologických oddeleniach.Informačný servis