Káčer sa na rokovaní so šéfmi diplomacie V4 zhodol na podpore Moldavska financovaného z Vyšehradského fondu

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Projekty s Moldavskom budú podporené z časti prostriedkov vyčlenených na podporu Ukrajiny v rámci Vyšehradského fondu. Uviedol to dnes slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer po rokovaní šéfov diplomacií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) Podľa ministra na stretnutí, ktoré sa v tomto formáte uskutočnilo po roku, konštatovali, že sú témy, ktoré členov V4 rozdeľujú, ale taktiež konštatovali, že sú susedia a musia kooperovať.„Vyšehradský fond vnímam ako pozitívnu organizáciu, kde prispievame všetci svojím dielom do rozpočtu tejto organizácie, ktorá financuje veľmi zmysluplné projekty. Dnes sme sa rozprávali o použití časti prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na podporu Ukrajiny. Dohodli sme sa, že túto časť rozpočtu otvoríme aj na podporu projektov s Moldavskom, ktoré je tak isto ťažko skúšanou krajinou v tomto konflikte," uviedol Káčer s tým, že budú tiež diskutovať o tom, ako navýšiť túto časť do rozpočtu "tak, aby sme mohli výraznejšie pomáhať nielen Ukrajine postihnutej vojnou, ale aj Moldavsku".„Vyšehradská spolupráca je v kútiku srdca maďarskej politiky. Všetky krajiny z toho profitujú a odkedy sme súčasťou tejto skupiny, tak sme dosiahli viac, ako by sme boli sami," konštatoval minister zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó