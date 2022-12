Bratislavská automobilka Volkswagen sa v tomto roku sústredila na štart produkcie nových generácií modelov

Najväčšie výzvy a neľahké podmienky

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Rok 2022 bol pre Volkswagen Slovakia mimoriadne dôležitý z pohľadu príprav na príchod nového projektu, ktorým je štart produkcie nových generácií modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb.Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová , do nového projektu i ďalších prevádzok v bratislavskom závode sa v tomto roku intenzívne investovalo.„Prípravy na nábeh nových produktov sú napriek mimoriadne ťažkým globálnym podmienkam v plnom prúde a idú podľa plánu. Štart sériovej výroby sa očakáva koncom budúceho roka," doplnila.V roku 2022 zároveň uplynulo 20 rokov od začiatku výroby SUV modelov Volkswagen Touareg a Porsche Cayenne, ktoré patria dodnes ku kľúčovým produktom bratislavskej fabriky. Vývoj produktového portfólia smerom k udržateľnosti zase podľa Makayovej potvrdzuje stotisíci vyrobený plne elektrický e-up!.„Najväčšou výzvou však bolo riadiť výrobu tak efektívne a tak stabilne, ako len neľahké rámcové podmienky dovoľovali a vykonávať naplánované aktivity pod tlakom mimoriadne náročných krízových časov," zhodnotila uplynulých 12 mesiacov hovorkyňa.Tie boli poznačené pretrvávajúcou polovodičovou krízou, ktorá nútila automobilku priebežne prispôsobovať výrobný plán. Aktuálna situácia v zásobovaní polovodičmi sa podľa Makayovej bude v nadchádzajúcom roku zmierňovať, čo sa týka počtu kritických typov polovodičov, tak aj ich dostupného množstva.„Napriek tomu musíme naďalej vychádzať zo značných nedostatkov pri polovodičových technológiách špecifických pre automobilový priemysel, ako aj pri vysokonapäťových polovodičoch, ktoré sa využívajú tak v automobilovom priemysle, ako aj pri obnoviteľných energiách," upozornila.Tak ako celý priemysel aj automobilky aktuálne zápasia i s rastom cien energií. Tie bratislavskému závodu neúmerne zvyšujú prevádzkové náklady, a preto podľa hovorkyne neustále hľadajú možnosti, ako ešte viac znížiť ich spotrebu.„V týchto mimoriadne náročných časoch vítame aktivitu vlády komunikovanú v ostatných týždňoch, ktorá môže prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov neúmerného zvyšovania cien energií. Nateraz nám známa schéma nám aspoň sčasti napomôže k sanácii nákladov," uviedla k pomoci štátu s vysokými cenami energií.Automobilka celoročné výsledky produkcie zverejňuje až na pravidelných výročných tlačových konferenciách. Makayová preto k výrobe iba stručne poznamenala, že aj v uplynulom roku bola poznačená viacerými globálnymi krízami a nesmierne náročnými podmienkami v dodávateľskom reťazci.Napriek tomu sa však spoločnosti podarilo udržať zamestnanosť, ako i všetky sociálne výhody a dohodnuté zvyšovanie platov. V budúcom roku by mal počet zamestnancov postupne rásť, a to v súvislosti s blížiacim sa štartom produkcie nových modelov.