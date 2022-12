Putinove slová o pripravenosti rokovať majú oklamať Západ, aby spravil ústupky

Putin: Rusko nemá na výber

Ukrajina je figúrkou Západu

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenia ruského vodcu Vladimira Putina o tom, že „je pripravený rokovať so všetkými stranami“ zapojenými do konfliktu na Ukrajine, sú súčasťou premyslenej informačnej kampane zameranej na oklamanie Západu, aby spravil ústupky.Konštatujú to analytici, informuje portál denníka The Guardian. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej pondelkovej správe konštatuje, že ruský líder, napriek tomu, že to niektoré správy uvádzajú, neponúkol rokovania s Ukrajinou.„Putin v televíznom rozhovore uviedol, že si nemyslí, že by sa vojna približovala „nebezpečnej línii“ a poznamenal, že Rusko nemá na výber a musí ďalej brániť svojich občanov, pričom konštatoval, že Rusko „je pripravené rokovať so všetkými stranami“ zapojenými do konfliktu,“ uvádza ISW.Upozorňuje, že Putin nepovedal, že Rusko je pripravené rokovať priamo s Ukrajinou, ale ďalej pokračuje vo svojom „falošnom naratíve“, v rámci ktorého Ukrajinu jednoducho nazýva „druhou stranou“ a viní ju, že porušila ruské diplomatické snahy z obdobia pred začiatkom invázie.„Putinove reči o rokovaniach sa zameriavajú na domnelé rokovania so Západom miesto Ukrajiny a odrážajú jeho obvinenia, že Ukrajina je len figúrkou Západu bez skutočnej sily,“ pokračuje ďalej ISW v analýze s tým, že Putinove vyjadrenia zo soboty nijako nevybočili z tejto rétoriky. Sú pritom podľa nich „súčasťou premyslenej informačnej kampane na oklamanie Západu, aby Ukrajinu dotlačil k predbežným ústupkom“.ISW tiež upozorňuje, že Kremeľ na svojej oficiálnej webstránke nezverejnil kompletný prepis Putinovho rozhovoru, napriek svojmu bežnému zvyku, a to pravdepodobne práve preto, aby umožnil prekrútené interpretácie Putinových vyjadrení, pôvodne odvysielaných v ruštine.