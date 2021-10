Bratislavská Dúbravka má novú pumptrackovú dráhu, môžu si na nej zajazdiť cyklisti či korčuliari

pumptrackovú

Plochu vybrali zámerne

Jazda bez šliapania

30.10.2021 (Webnoviny.sk) - V bratislavskej Dúbravke otvorili v stredu 27. októbra novúdráhu s dĺžkou 80 metrov. Projekt je výsledkom spolupráce mestskej časti, hlavného mesta a komunity obyvateľov.„Dráha vznikla na ploche bývalej dráhy z pneumatík, kde kedysi deti súťažili na elektrických motokárach, nad novým workoutovým ihriskom v blízkosti Zlatej lipy," ozrejmila hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová „Túto plochu sme vybrali zámerne, chceli by sme ju rozšíriť a premeniť na kvalitnejšiu dráhu,“ doplnil miestny poslanec Tomáš Husár, predseda komisie životného prostredia v Dúbravke a jeden z iniciátorov projektu.Nový projekt vznikol revitalizáciou chátrajúceho priestoru so zachovaním zelene. Pumpracková trať má trojuholníkový tvar s dvoma dráhami a dá sa prejsť dvomi spôsobmi.„Pumptrack je primárne bicyklovou dráhou so sklopenými zákrutami a terénnymi vlnami, určená pre všetky vekové kategórie. Môžu ju využiť jazdci nielen na bicykloch, ale aj odrážadlách, kolobežkách, skateboardoch či korčuliach," poznamenala hovorkyňa Dúbravky.Princípom dráhy je jazda bez šliapania, jazdci na nej pohybom tela a prácou s ťažiskom bez šliapania generujú rýchlosť. „Takáto jazda najviac posilňuje stred tela, takzvaný core, a zlepšuje pevnosť. Je to výborný kondičný tréning,“ uzavrel dúbravský poslanec Martin Lupták