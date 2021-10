Iniciatíva proti homosexuálom v Poľsku postúpila v legislatívnom procese, poslanci jej dali zelenú

Opozícia návrh ostro odsúdila

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poľskí poslanci v piatok podporili pokračovanie legislatívneho procesu v súvislosti s právnym predpisom, ktorý by zakázal pochody pride a ďalšie verejné zhromaždenia považované za propagáciu vzťahov ľudí rovnakého pohlavia.Dolná komora parlamentu odhlasovala posunutie legislatívy s názvom „Stop LGBT“ komisii pre vnútorné záležitosti.Spomenutú iniciatívu do parlamentu predložili konzervatívni aktivisti z Nadácie pre život a rodinu, ktorí vyzbierali približne 140-tisíc podpisov.Poľský zákon dovoľuje občanom predložiť legislatívne návrhy, ak pod ne získajú podpisy najmenej 100-tisíc oprávnených voličov.Opoziční poslanci počas štvrtkového prvého čítania ostro odsúdili uvedený návrh. Argumentovali tým, že je podľa nich nehumánna, homofóbna a porušuje právo zhromažďovať sa, ktoré garantuje poľská ústava.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok varovala, že ak by návrh Poľsko prijalo ako zákon, práva LGBT ľudí by boli viac ohrozené ako kedykoľvek predtým.V uplynulých rokoch sa poľskí politici vrátane prezidenta Andrzeja Dudu vyjadrili proti „LGBT ideológii“, pričom to okrem iného opísali ako niečo, čo predčasne sexualizuje mladých ľudí a ohrozuje tradičné rímskokatolícke hodnoty krajiny.Niektoré poľské oblasti sa vyhlásili za zóny „bez LGBT ideológie“ alebo prijali charty zdôrazňujúce, že rodiny sú založené na zväzkoch muža a ženy.Po tom, ako Európska únia pohrozila, že zablokuje finančné prostriedky, niektoré regióny tieto rezolúcie proti LGBT komunite stiahli.Ako pripomína agentúra AP, poľská vláda sa už sporí s Európskou úniou pre nezávislosť súdnictva a nadradenosť práva.Varšava tak možno nebude chcieť otvárať ďalší spor so svojimi partnermi v bloku, keďže väčšina z nich ostro vystupuje proti akejkoľvek diskriminácii lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí.