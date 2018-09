Bratislavská Incheba sa na jeden večer premení na vesmírnu loď

Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Bratislava 29. septembra (OTS) - Už o pár dní sa uskutoční slovenská premiéra premietania filmu zo ságy Star Wars s názvom Nová nádej. Jeden z komerčne najúspešnejších filmov všetkých čias uvidíte v prvotriednej kvalite na 21-metrovom plátne v prítomnosti hrdinov Star Wars a úžasných melódií Johna Williamsa.Nenechajte si ujsť legendárny film, ktorý sa zapísal do histórie!Film STAR WARS: EPIZÓDA IV - Nová nádej bude premietaný v sprievode živej hudby, ktorú zahrá rešpektovaný Filharmonický orchester hlavného mesta Prahy. Celá show bude sprevádzaná sprievodnými atrakciami a stretnete aj najznámejšie postavy tohto kultového snímku."Teší nás, že fanúšikovia Hviezdnych vojen budú mať prvýkrát na Slovensku možnosť vidieť legendárny film so živou hudbou. Od prvých melódií až po poslednú notu z pera Johna Williamsa ide o úplne prelomové dielo, ktoré zmenilo vnímanie filmovej hudby," povedal za Disney Channel, ktorý vlastní práva na film,Star Wars alebo Hviezdne vojny je americká multimediálna sága filmov od Georga Lucasa.V roku 1977 vyšiel film Star Wars (od roku 1981 premenovaný na Star Wars: Epizóda IV – Nová Nádej). Po ňom nasledovali dve pokračovania Impérium vracia úder v roku 1980 a Návrat Jediho v roku 1983. Tieto tri filmy tvoria tzv. pôvodnú trilógiu. V rokoch 1999, 2002 a 2005 vyšla tzv. prequel trilógia. Tieto filmy rozprávajú udalosti deja pred Epizódou IV.Po akvizícii Lucas filmu spoločnosťou The Walt Disney Company v roku 2012 za 4,06 miliardy dolárov bolo potvrdené, že bude nakrútená ďalšia trilógia. V rokoch 2015 a 2017 vyšli prvé dva filmy z trilógie, ktorá sleduje udalosti po Epizóde VI, pričom tretí film bude mať premiéru až v decembri 2019. V roku 2008 vyšiel animovaný film Star Wars: Vojny klonov. V roku 2016 vyšiel film Rogue One, ktorý bol prvým zo série filmov doplňujúcich hlavnú filmovú sériu. Po ňom nasledoval v roku 2018 film Solo o mladom Han Solovi.V Bratislave uvidíte Epizódu IV – NOVÁ NÁDEJ v najvyššej kvalite, špeciálne vydanie verzia blu-ray 2011, v originál znení v angličtine so slovenskými titulkami. Pôjde o veľký zážitok spojený s posluchom ikonickej hudby a pozeraním úžasnej kultovej snímky. Bude to SHOW pre deti i dospelých, jednoducho pre všetkých!Viac informácií tu: bit.ly/StarWarsBratislavainfo Video k podujatiu tu:Tešiť sa môžete už 8. októbra 2018 v Incheba Expo Vstupenky na Star Wars - Nová nádej v sprievodeje možné zakúpiť v sieti Ticketportal