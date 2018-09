Spor o autorstve hitu kapely Led Zeppelin pôjde opäť pred súd, porota dostala zlé informácie

Plagiátorstva sa nedopustili

Najtvrdšia skupina všetkých čias

BRATISLAVA 29. septembra (WebNoviny.sk) - Kauza o autorstve gitarového riffu legendárnej skladby Stairway to Heaven už nefungujúcej britskej rockovej kapely Led Zeppelin pôjde opäť pred súd. V piatok o tom rozhodli sudcovia odvolacieho súdu v San Franciscu.Ako dôvod uviedli, že porota dostala počas pôvodného súdneho konania nesprávne informácie týkajúce sa sporu o autorské práva. Vyhlásili, že sudca vtedy zakázal žalobcom počas pojednávaní pustiť skladbu Taurus, ktorú skupina údajne okopírovala, pričom porota si nemohla vypočuť ani Stairway to Heaven.Michael Skidmore, pozostalý zosnulého gitaristu známeho ako Randy California, v roku 2014 uviedol, že Led Zeppelin skopírovali časť gitarového riffu Stairway to Heaven z piesne Taurus, ktorú California nahral v roku 1968 s americkou kapelou Spirit.Skidmore vtedy uviedol, že 74-ročný gitarista Jimmy Page mohol počuť pieseň Taurus koncom 60. rokov minulého storočia, keď kapely spolu koncertovali. Porota však v júni 2016 rozhodla, že kapela sa nedopustila plagiátorstva.Kapela Led Zeppelin vznikla v roku 1968 v Londýne, pričom pôvodne sa volala New Yardbirds. Tvorili ju spevák Robert Plant, spomínaný gitarista Jimmy Page, basgitarista a klávesák John Paul Jones a bubeník John Bonham.Status superhviezd a následne i legiend im definitívne zabezpečila mimoriadne úspešná štvrtá štúdiová nahrávka, ktorej nedali žiadny názov a zvyčajne sa označuje ako Led Zeppelin IV (1971).Z nej pochádza aj pieseň Stairway To Heaven, ktorá je jednou z najznámejších skladieb skupiny. Všetky štúdiovky Led Zeppelin okrem prvej, eponymnej z roku 1969 a poslednej (Coda, 1982) ovládli britský albumový rebríček a výborne sa im darilo aj v tom americkom.Rozpad jednej z najlepšie predávaných kapiel sveta prišiel v roku 1980 so smrťou bubeníka Bonhama. Zostávajúci členovia kapely následne rozbehli sólové kariéry. Niekoľkokrát sa však ešte stretli na pódiu, pričom za bubny sa i na zatiaľ poslednom koncerte v Londýne v roku 2007 posadil Bonhamov syn Jason.Americký časopis Rolling Stone ich označil za "najtvrdšiu kapelu všetkých čias a najvýznamnejšiu kapelu 70. rokov". V roku 1995 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Informácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.