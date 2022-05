Bratislavská Karlova Ves má nový multifunkčný park, užijú si ho skateboardisti aj mamičky s deťmi (foto)

Japonci venovali sakury

Bezpečnosť postrážia kamery

doplnila.

Významnú úlohu v celom parku zohráva zeleň, ktorá najmä počas letných mesiacov pozitívne ovplyvní lokálnu mikroklímu.

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - V bratislavskej Karlovej Vsi pribudol oproti kostolu sv. Michala nový verejný priestor - multifunkčný park.Ako informovali zástupcovia magistrátu Bratislavy na piatkovom brífingu, nachádza sa v ňom skatepark, bežecká dráha, fitnes preliezačky, detské ihrisko, tribúna na pozorovanie okolia, a tiež relaxačná zóna s lavičkami a zeleňou.„Celý priestor skrášľuje 37 sakúr, ktoré venovalo Japonské veľvyslanectvo," skonštatovali zástupcovia mesta. S výstavbou začali v máji 2021 a celkové náklady z rozpočtu mesta predstavovali 470-tisíc eur s DPH.Park vznikol v rámci programu Živé miesta a podieľalo sa na ňom hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a mestskou časťou Karlová Ves.Pozemok vedľa obnovenej Karloveskej radiály bol v minulosti bez využitia. Na ploche 4 570 metrov štvorcových sú tri zóny.„Najväčším lákadlom je športová zóna so skateparkom a parkúrovým ihriskom, ktoré vzišli z iniciatívy mestskej časti s miestnou skateboardingovou a parkúrovou komunitou," skonštatovala hovorkyňa MIB Annamária Ondrejková V detskej zóne sa nachádza šmykľavka, hrací tunel, minifutbal či sedacie valce. Tretiu multifunkčnú zónu tvorí bežecká dráha, fitness preliezačky a pingpong.„Jednotlivé zóny v parku oddeľuje zeleň s lavičkami, čo pomáha dotvárať príjemné miesto pre všetky generácie," poznamenala Ondrejková. V parku je aj pitná fontánka a tribúna.„Veľkým benefitom je nové osvetlenie a kamerový systém, čím sa v celom území zvýši bezpečnosť,"„Okrem sakurovej aleje sa v parku nachádza aj dažďová záhrada, ktorá dokáže absorbovať veľké množstvo vody z prívalových dažďov," vysvetlila Ondrejková s tým, že kým v minulosti voda odtiekla priamo do kanalizácie, dažďová záhrada pomôže vodu v území zachytiť, aby sa postupne vyparila do ovzdušia. V celom parku sú tiež vodopriepustné povrchy.