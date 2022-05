Obytným domom v Madride otriasol výbuch, niekoľko ľudí sa zranilo a dvaja sú nezvestní

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Najmenej sedemnásť ľudí bolo zranených pri výbuchu, ktorý v piatok otriasol štvorposchodovou obytnou budovou v centre Madridu. Záchranári uviedli, že hľadajú dvoch nezvestných.Videozáznam, ktorý zverejnilo mesto Madrid, ukázal zdravotníkov ošetrujúcich zranených na mieste výbuchu v luxusnej štvrti Salamanca a policajtov a hasičov, ktorí uzavreli ulice posiate sklom a troskami.Štyroch zranených previezli do nemocnice, vrátane jedného človeka vo vážnom stave. Čaty záchranárov prečesávali budovu, aby skontrolovali poškodenie jej štruktúry a hľadali ľudí uväznených vnútri, povedal starosta José Luis Martínez Almeida vysielacej spoločnosti Telemadrid.Na otázku, či výbuch spôsobil únik plynu, ako to naznačujú niektoré správy, starosta odpovedal, že je príliš skoro na zistenie príčiny. „Známe je to, že v budove sa vykonávali určité práce," dodal starosta.