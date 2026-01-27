Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. januára 2026

Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog


Tagy: Národná protidrogová jednotka Protidrogová akcia

V Bratislave vykonali rozsiahlu protidrogovú akciu. Zadržali pri nej šesť osôb. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva ...



27.1.2026 (SITA.sk) - V Bratislave vykonali rozsiahlu protidrogovú akciu. Zadržali pri nej šesť osôb. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.


„Policajti bratislavskej krajskej kriminálky zrealizovali v súčinnosti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru na území Bratislavy rozsiahlu akciu zameranú na drogy, pri ktorej bolo zadržaných celkovo šesť osôb s veľkým množstvom drog," informovala polícia s tým, že vec je aktuálne v procese dokumentovania.

Zdroj: SITA.sk - Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog © SITA Všetky práva vyhradené.

