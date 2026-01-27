|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 27.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. januára 2026
Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog
V Bratislave vykonali rozsiahlu protidrogovú akciu. Zadržali pri nej šesť osôb. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva ...
Zdieľať
27.1.2026 (SITA.sk) - V Bratislave vykonali rozsiahlu protidrogovú akciu. Zadržali pri nej šesť osôb. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.
„Policajti bratislavskej krajskej kriminálky zrealizovali v súčinnosti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru na území Bratislavy rozsiahlu akciu zameranú na drogy, pri ktorej bolo zadržaných celkovo šesť osôb s veľkým množstvom drog," informovala polícia s tým, že vec je aktuálne v procese dokumentovania.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog © SITA Všetky práva vyhradené.
„Policajti bratislavskej krajskej kriminálky zrealizovali v súčinnosti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru na území Bratislavy rozsiahlu akciu zameranú na drogy, pri ktorej bolo zadržaných celkovo šesť osôb s veľkým množstvom drog," informovala polícia s tým, že vec je aktuálne v procese dokumentovania.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Odborári v Amazon Slovakia podali podnet na inšpektorát práce, dôvodom je prepustenie predsedu odborovej organizácie
Odborári v Amazon Slovakia podali podnet na inšpektorát práce, dôvodom je prepustenie predsedu odborovej organizácie
<< predchádzajúci článok
Kamión sa po šmyku zrazil s autom a tlačil ho pred sebou desiatky metrov, následne sa prevrátil na bok
Kamión sa po šmyku zrazil s autom a tlačil ho pred sebou desiatky metrov, následne sa prevrátil na bok