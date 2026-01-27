|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 27.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. januára 2026
Odborári v Amazon Slovakia podali podnet na inšpektorát práce, dôvodom je prepustenie predsedu odborovej organizácie
Tagy: Inšpektorát práce Odborári podnet
Odborári v spoločnosti Amazon Slovakia v súvislosti s prepustením predsedu odborovej organizácie United Voice Jána Mizeráka podali ...
Zdieľať
27.1.2026 (SITA.sk) - Odborári v spoločnosti Amazon Slovakia v súvislosti s prepustením predsedu odborovej organizácie United Voice Jána Mizeráka podali podnet na inšpektorát práce v Bratislave. Informoval o tom Technologický odborový zväz (TOZ). Mizerák dostal v Amazone výpoveď krátko po vzniku odborovej organizácie a jej pripojení k TOZ.
„TOZ má za to, že tento krok vykazuje znaky odvetného opatrenia voči odborovej činnosti a je v rozpore so základnými zásadami Zákonníka práce,“ uviedol zväz.
V podnete odborári upozornili na neprerokovanie výpovede s odborovou organizáciou, čo je podľa zväzu zákonná povinnosť zamestnávateľa. Výpoveď preto považujú za právne neplatnú.
Odborová organizácia žiada prešetriť aj ďalšie skutočnosti, vrátane porušenie ponukovej povinnosti, ako aj otázok týkajúcich sa povinného prerokúvania zmien v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré podľa zväzu nebolo v súlade so zákonom.
„Súčasťou podnetu je aj požiadavka na preverenie nakladania so sociálnym fondom, ako aj skutočnosť, že pracovný poriadok zamestnávateľa nebol riadne prerokovaný a schválený v zmysle platnej legislatívy,“ priblížil TOZ.
Zväz upozornil, že v prostredí veľkých nadnárodných spoločností býva vznik odborovej organizácie sprevádzaný tlakom, obchádzaním zákonných povinností alebo priamou represiou voči odborovým funkcionárom.
„Ak zamestnávateľ nerešpektuje zákonné postavenie odborov a nerešpektuje povinnosť viesť sociálny dialóg, nezostáva iná možnosť, ako obrátiť sa na kontrolné orgány štátu,“ uviedol predseda TOZ Daniel Andráško.
Zdroj: SITA.sk - Odborári v Amazon Slovakia podali podnet na inšpektorát práce, dôvodom je prepustenie predsedu odborovej organizácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Neprerokovane výpovede
„TOZ má za to, že tento krok vykazuje znaky odvetného opatrenia voči odborovej činnosti a je v rozpore so základnými zásadami Zákonníka práce,“ uviedol zväz.
V podnete odborári upozornili na neprerokovanie výpovede s odborovou organizáciou, čo je podľa zväzu zákonná povinnosť zamestnávateľa. Výpoveď preto považujú za právne neplatnú.
Odborová organizácia žiada prešetriť aj ďalšie skutočnosti, vrátane porušenie ponukovej povinnosti, ako aj otázok týkajúcich sa povinného prerokúvania zmien v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré podľa zväzu nebolo v súlade so zákonom.
„Súčasťou podnetu je aj požiadavka na preverenie nakladania so sociálnym fondom, ako aj skutočnosť, že pracovný poriadok zamestnávateľa nebol riadne prerokovaný a schválený v zmysle platnej legislatívy,“ priblížil TOZ.
Obchádzanie zákonov
Zväz upozornil, že v prostredí veľkých nadnárodných spoločností býva vznik odborovej organizácie sprevádzaný tlakom, obchádzaním zákonných povinností alebo priamou represiou voči odborovým funkcionárom.
„Ak zamestnávateľ nerešpektuje zákonné postavenie odborov a nerešpektuje povinnosť viesť sociálny dialóg, nezostáva iná možnosť, ako obrátiť sa na kontrolné orgány štátu,“ uviedol predseda TOZ Daniel Andráško.
Zdroj: SITA.sk - Odborári v Amazon Slovakia podali podnet na inšpektorát práce, dôvodom je prepustenie predsedu odborovej organizácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Inšpektorát práce Odborári podnet
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kaufland a Lidl sú v udržateľnosti o krok vpred: Šetria všetky zdroje, nielen plasty
Kaufland a Lidl sú v udržateľnosti o krok vpred: Šetria všetky zdroje, nielen plasty
<< predchádzajúci článok
Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog
Bratislavská kriminálka vykonala rozsiahlu protidrogovú akciu, zadržala šesť ľudí a veľké množstvo drog