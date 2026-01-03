|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 4.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. januára 2026
Bratislavská mestská časť Ružinov plánuje pokračovať v rekonštrukciách škôl a športovísk
Bratislavský Ružinov plánuje aj v tomto roku pokračovať s rekonštrukciami svojich škôl a športovísk. Plánované investície pre SITA priblížila hovorkyňa Ružinova Tatiana ...
Zdieľať
3.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavský Ružinov plánuje aj v tomto roku pokračovať s rekonštrukciami svojich škôl a športovísk. Plánované investície pre SITA priblížila hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová. „Vlani sme začali s výstavbou nového pavilónu na Základnej škole (ZŠ) Vrútocká, kde pribudla aj energetická trieda spĺňajúca najprísnejšie kritériá. V tomto roku sa na danej ZŠ začne budovať nový športový areál," poznamenala.
Nové priestory pribudli v materskej škole (MŠ) Piesočná, v MŠ Palkovičova zas vybudovali nový oporný múr. „Zrealizovali sme aj revitalizáciu verejného priestoru okolo KOZMOS-u a dokončená bola aj výstavba kanalizácie na Pálenisku v Novom Ružinove," priblížila ďalej hovorkyňa s tým, že do rekonštrukcie, obnovy a doplnenia ihrísk a športovísk investuje mestská časť každý rok približne milión eur.
Vlani zrekonštruovali tiež detské ihrisko na Mierovej, realizujú obnovu športoviska na Ondrejovovej a dokončujú verejné obstarávania pre športoviská na Rožňavskej a detské ihrisko na Gemerskej. Ďalej pripravujú obnovu bežeckej dráhy na Borodáčovej. „Pripravuje sa zateplenie/ zvýšenie energetickej úspory a tiež vybudovanie vodozádržných opatrení na MŠ Haburská a MŠ Medzilaborecká, pred dokončením je MŠ Svätoplukova/ Zwirn, ktorú výhľadovo plánujeme otvoriť na jar 2026," dodala hovorkyňa.
Ružinov ďalej pripravuje novú škôlku Nový Ružinov. „Medzi veľké projekty patrí tiež rekonštrukcia Domu kultúry Bulharská, ktorý čaká celková obnova a pripravuje sa aj projektová dokumentácia pre nový pavilón na ZŠ Kulíškova," doplnila Tóthová.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská mestská časť Ružinov plánuje pokračovať v rekonštrukciách škôl a športovísk © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové priestory pribudli v materskej škole (MŠ) Piesočná, v MŠ Palkovičova zas vybudovali nový oporný múr. „Zrealizovali sme aj revitalizáciu verejného priestoru okolo KOZMOS-u a dokončená bola aj výstavba kanalizácie na Pálenisku v Novom Ružinove," priblížila ďalej hovorkyňa s tým, že do rekonštrukcie, obnovy a doplnenia ihrísk a športovísk investuje mestská časť každý rok približne milión eur.
Vlani zrekonštruovali tiež detské ihrisko na Mierovej, realizujú obnovu športoviska na Ondrejovovej a dokončujú verejné obstarávania pre športoviská na Rožňavskej a detské ihrisko na Gemerskej. Ďalej pripravujú obnovu bežeckej dráhy na Borodáčovej. „Pripravuje sa zateplenie/ zvýšenie energetickej úspory a tiež vybudovanie vodozádržných opatrení na MŠ Haburská a MŠ Medzilaborecká, pred dokončením je MŠ Svätoplukova/ Zwirn, ktorú výhľadovo plánujeme otvoriť na jar 2026," dodala hovorkyňa.
Ružinov ďalej pripravuje novú škôlku Nový Ružinov. „Medzi veľké projekty patrí tiež rekonštrukcia Domu kultúry Bulharská, ktorý čaká celková obnova a pripravuje sa aj projektová dokumentácia pre nový pavilón na ZŠ Kulíškova," doplnila Tóthová.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavská mestská časť Ružinov plánuje pokračovať v rekonštrukciách škôl a športovísk © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Koniec starej éry eDovozu. Colné vyhlásenia prechádzajú na nový režim
Koniec starej éry eDovozu. Colné vyhlásenia prechádzajú na nový režim
<< predchádzajúci článok
Útok na nezávislý štát bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, vyhlásil Pellegrini
Útok na nezávislý štát bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, vyhlásil Pellegrini