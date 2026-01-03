|
Nedeľa 4.1.2026
|
Meniny má Drahoslav
|
03. januára 2026
Útok na nezávislý štát bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, vyhlásil Pellegrini
Akýkoľvek útok na nezávislý štát a jeho predstaviteľa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, a to bez ohľadu na ...
3.1.2026 (SITA.sk) - Akýkoľvek útok na nezávislý štát a jeho predstaviteľa bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN je hrubým porušením medzinárodného práva, a to bez ohľadu na režim, aký vládne v napadnutej krajine. Uviedol to v sobotu prezident Peter Pellegrini v reakcii na americkú vojenskú akciu vo Venezuele, pri ktorej Spojené štáty zadržali a vyviezli z krajiny prezidenta Madura s manželkou. „Vzniká precedens, ktorý môže destabilizovať aj iné regióny vo svete,“ podčiarkol Pellegrini.
USA podnikli vojenský zásah voči Venezuele, pričom americké sily zajali venezuelského vodcu Nicolása Madura.
„Spojené štáty americké úspešne vykonali rozsiahly útok proti Venezuele a jej vodcovi, prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý bol spolu so svojou manželkou zadržaný a letecky vyvezený z krajiny,“ uviedol americký prezident Donald Trump na svojej sieti Truth Social s tým, že operácia sa uskutočnila v účinnosti s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.
Maduro s manželkou idú do New Yorku, kde budú stíhaní. „Vzali ich helikoptéry a mali príjemný let – som si istý, že sa im to páčilo. Ale nezabúdajte, že zabili veľa ľudí a veľa Američanov, dokonca aj ľudí vo svojej vlastnej krajine,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News. Uviedol tiež, že chce pre ľudí vo Venezuele slobodu.
Zdroj: SITA.sk
