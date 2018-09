Bratislavská mestská polícia bude tri mesiace testovať odevné kamery

Na snímke príslušníci Mestskej polície v Bratislave s osobnými bezpečnostnými kamerami, ktoré budú testovať počas troch mesiacov v Bratislave 20. septembra 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) – Mestská polícia v Bratislave bude tri mesiace testovať špeciálne kamery, ktoré jej príslušníci budú mať pripnuté na uniformách alebo umiestnené na okuliaroch. Kamery bezplatne zapožičala súkromná firma, v prípade, ak sa osvedčia, hlavné mesto bude zvažovať ich nákup. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia hlavného mesta a mestskej polície.Špeciálne kamery majú znížiť počet silových zásahov zo strany polície, zlepšiť bezpečnosť a zvýšiť takzvaný záznam pravdivosti pri akýchkoľvek incidentoch. Pôsobiť majú na ľudí aj preventívne."Mestská polícia v Bratislave bude mať ako prvá na Slovensku takéto zariadenia. Pridá sa tak k svetovým metropolám, kde takúto technológiu už využívajú. Do zapožičania dostávame šesť kamier, ktoré budú policajti nosiť na uniforme, a dve špeciálne kamery, ktoré sú upevnené na okuliaroch," priblížil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách.Štatistika z iných miest, kde sa technológia využíva, hovorí, že až o 40 percent sa znížili trestné oznámenia súvisiace so zásahmi polície a potreba použitia donucovacích prostriedkov zo strany polície sa znížila o 50 percent. Náčelník bratislavskej mestskej polície Ivan Lechner priblížil, že pri policajných zásahoch dochádza často k eskalácii napätia medzi zasahujúcimi policajtmi a protiprávne konajúcimi osobami. "Je dobré zdokumentovať pomocou obrazového a zvukového záznamu, o čo pri zásahu išlo, aký bol priebeh, za akých podmienok zasahoval príslušník a prečo tak konal občan alebo policajt. Je to jednak pre ochranu policajta, ale aj pre ďalšie skúmanie orgánov, ktoré by sa vecou ďalej zaoberali," priblížil náčelník.Deklaruje, že manipulácia so záznamami nie je pri týchto kamerách prípustná, preto sa stávajú ťažko spochybniteľným dôkazným materiálom. "To je rozdiel od záznamov, ktoré natočia bežní občania. Je tu zabezpečená ochrana osobných údajov i materiálu ako takého," podotkol Lechner.