Miestna územná samospráva prejde modernizáciou, zvýši sa efektivita

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Miestna územná samospráva prejde modernizáciou. Z Európskeho sociálneho fondu je na projekt vyčlenených vyše 4,6 milióna eur. Cieľom má byť zdieľanie úspešných príkladov dobrej praxe či systematická podpora spolupráce medzi obcami, informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.Projekt má vytvoriť podmienky na postupné zavádzanie tzv. nového komunálneho manažmentu.vysvetlila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Podľa nej má projekt reflektovať nové trendy. Zahŕňať má napríklad implementáciu tzv. zdieľanej samosprávy a nástrojov benchmarkingu do prostredia miestnej územnej samosprávy. Benchmarking je metóda založená na systematickom meraní, ako aj porovnávaní vybraných ukazovateľov.Výsledkom projektu má byť vyššia kvalita odborného zázemia samosprávy, vytvorenie podmienok na zmenu súčasnej komunálnej legislatívy, ale aj zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti.Samosprávy by tak mohli medzi sebou zdieľať jednotlivé zavedené riešenia, ktoré sa už overili v praxi. Projekt s názvommá prispieť k zefektívneniu rozhodnutí a zníženiu rizika možných negatívnych následkov rozhodnutí.Súčasťou projektu bude včasná intervencia, ktorá podľa rezortu zvýši informovanosť volených predstaviteľov a odborných zamestnancov v legislatívnej oblasti a vo vzťahu k prijímaniu rozhodnutí.uviedlo ministerstvo. Takto by sa mala zvýšiť aj vzájomná spolupráca obcí.Podporiť efektivitu výkonu originálnych kompetencií, ako aj financovanie výkonu prenesených úloh by mal sprievodný nelegislatívny materiál, ktorý zmapuje situáciu na Slovensku, konkrétne kľúčové originálne a prenesené kompetencie.doplnil tlačový odbor.Miestna územná správa sa na Slovensku vyvíja od roku 1990, odkedy prešla viacerými zmenami a vývojovými fázami. Podľa ministerstva je v súčasnosti stabilizovaná, čo umožňuje prijať opatrenia smerujúce k jej modernizácii.