Bratislavská mestská polícia spúšťa náborovú kampaň, uchádzači si zarobia aj počas vzdelávania

3.11.2021 (Webnoviny.sk) - Mestská polícia (MsP) hlavného mesta SR Bratislavy hľadá nových príslušníkov, spúšťa náborovú kampaň a otvára ďalší kurz. V tlačovej správe o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie MsP Bratislavy Peter Borko.„Mestskí policajti otvárajú vo výcvikovom centre v Dúbravke už tretí kurz pre nových kolegov. Záujemcovia sa môžu hlásiť do konca novembra," uviedol s tým, že po úspešnom zvládnutí čaká začínajúcich policajtov umiestnenie v mestských častiach, v zásahovej jednotke alebo na kynológii.Do tretieho kurzu príjme MsP 20 nových uchádzačov, ktorých budú počas troch mesiacov vzdelávať ich kolegovia, ale aj lektori z Policajnej akadémie. „Uchádzači už počas vzdelávania dostávajú výplatu, ktorá im je zvýšená po jeho úspešnom absolvovaní. Samotný kurz pozostáva z teoretických aj praktických predmetov," vysvetlil Borko. Po absolvovaní kurzu ich čaká skúška, ktorá preverí nadobudnuté vedomosti a schopnosti a po jej úspešnom zvládnutí zaradenie do výkonu služby. V súčasnosti prebieha druhý kurz bratislavskej MsP. Absolventi z prvého vzdelávania už pracujú v teréne.„Záujemcovia o prácu v MsP môžu svoje životopisy a motivačné listy posielať počas novembra. Začiatkom decembra ich vyhodnotíme a vybraných uchádzačov pozveme na pohovory, ktoré sa uskutočnia v polovici mesiaca," spresnil Borko. Nasledovať bude fyzická previerka a psychodiagnostické vyšetrenie. Úspešní kandidáti sa dozvedia výsledok ešte pred Vianocami a do kurzu nastúpia vo februári. Uchádzači o prácu v MsP musia spĺňať určité podmienky - minimálny vek 21 rokov, stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, bezúhonnosť a znalosť slovenčiny slovom a písmom.Mestská polícia ponúka po úspešnom absolvovaní kurzu navýšenie základného platu na 900 eur. Noví policajti získavajú aj náborový príspevok vo výške 2 000 eur, ktorý je vyplácaný priebežne. Zároveň príspevok na bývanie vo výške 100 eur, príplatky za prácu na zmeny, nočnú prácu, prácu počas víkendov a sviatkov, príplatok za riadenie služobného auta, cestovný lístok na MHD zadarmo, predĺženú dovolenku o sedem pracovných dní, možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach polície, možnosť získania výkonnostných príplatkov a ďalšie.Záujemcovia o prácu v MsP môžu nájsť ďalšie informácie na webovej stránke www.budpolicajt.sk.