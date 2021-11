V Haagu začal činnosť ľudový tribunál, ktorý sa bude venovať vraždám novinárov

Novinárka varovala pred "ozbrojením" sociálnych médií

Aktivisti obžalovali vlády

2.11.2021 (Webnoviny.sk) - V holandskom Haagu v utorok začal svoju činnosť ľudový tribunál, ktorý sa bude venovať vraždám novinárov. Tribunál, ktorý zvolala skupina organizácií za slobodu tlače, nemá právomoci dávať páchateľom sankcie, ale poskytne dôkazy na zvýšenie povedomia o útokoch na novinárov za ich prácu. Očakáva sa, že rozsudok oznámi na budúci rok v máji.Prvé pojednávanie sa uskutočnilo na Medzinárodný deň za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov . Pred tribunálom rečnila okrem iných filipínska novinárka Maria Ressa , ktorá je jednou z dvoch novinárov ocenených tohtoročnou Nobelovou cenou za mier. Prostredníctvom videospojenia varovala pred „ozbrojením“ sociálnych médií, kde sa rýchlo množia nenávistné správy používané v snahe umlčať kritické hlasy. Prítomní si vypočuli aj Hatice Cengiz, snúbenicu zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího , ktorá povedala, že „sme stále v nebezpečenstve, pretože je tu beztrestnosť“.Organizátori tribunálu vo svojej obžalobe uviedli, že od roku 1992 zomrelo najmenej 1 400 novinárov, ktorí si robili svoju prácu. „V najmenej 900 takýchto prípadoch novinárov zabili v priamej odvete za ich prácu. V 86 percentách týchto prípadov žiadneho z páchateľov nepostavili pred súd,“ uviedli organizátori.Tribunál sa sústreďuje na troch zabitých novinárov - Lasanthu Wickrematungeho zo Srí Lanky, Nábila al-Šarbádžího zo Sýrie a Miguela Ángela Lópeza Velasca z Mexika. Aktivisti obžalovali vlády v týchto troch krajinách z toho, že pri ich vraždách „nedosiahli spravodlivosť“. Dôkazy by mali predložiť na budúcich pojednávaniach začiatkom roka 2022. Prípady podľa obžaloby odrážajú „širší vzorec násilia páchaného na novinároch v týchto kontextoch a ilustrujú spôsoby, akými tieto štáty konaním alebo opomenutím nedodržiavajú svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv“.„Len vyšetrovaním a stíhaním zločinov proti mediálnym profesionálom môžeme zaručiť prístup k informáciám a slobodu prejavu,“ vyjadrila sa pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom generálna riaditeľka Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Audrey Azoulay.Podobné tribunály ako tento v Haagu v minulosti vznikali v prípadoch, keď obete mali malý alebo žiadny prístup k iným formám právnej nápravy. V lete začal v Londýne činnosť tribunál, ktorého cieľom je určiť, či porušovanie práv Ujgurov v Číne predstavuje genocídu. Rozsudok by mohol byť známy do konca roka.