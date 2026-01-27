|
27. januára 2026
Bratislavská mestská spoločnosť OLO hľadá generálneho zhotoviteľa modernizácie spaľovne
Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, vyhlásila verejnú súťaž na generálneho dodávateľa stavby Modernizácia a ...
27.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, vyhlásila verejnú súťaž na generálneho dodávateľa stavby Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO. Vyplýva to z oznámenia vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 253 miliónov eur. Lehota na prijímanie žiadostí o účasť v súťažnom dialógu je do 23. februára.
Zamýšľaná modernizácia a ekologizácia zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) má zahŕňať inštaláciu novej spaľovacej linky K3, rekonštrukciu existujúcich spaľovacích liniek K2 a K1, inštaláciu nových zariadení na výrobu a dodávku tepla a elektriny, ako aj výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich stavebných a inžinierskych objektov ZEVO OLO.
