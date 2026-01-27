Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

27. januára 2026

Bratislavská mestská spoločnosť OLO hľadá generálneho zhotoviteľa modernizácie spaľovne


Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, vyhlásila verejnú súťaž na generálneho dodávateľa stavby Modernizácia a ...



6749c141f19a0912232515 676x450 27.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavská mestská spoločnosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu, vyhlásila verejnú súťaž na generálneho dodávateľa stavby Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO. Vyplýva to z oznámenia vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 253 miliónov eur. Lehota na prijímanie žiadostí o účasť v súťažnom dialógu je do 23. februára.


Zamýšľaná modernizácia a ekologizácia zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) má zahŕňať inštaláciu novej spaľovacej linky K3, rekonštrukciu existujúcich spaľovacích liniek K2 a K1, inštaláciu nových zariadení na výrobu a dodávku tepla a elektriny, ako aj výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich stavebných a inžinierskych objektov ZEVO OLO.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavská mestská spoločnosť OLO hľadá generálneho zhotoviteľa modernizácie spaľovne © SITA Všetky práva vyhradené.

